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Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Генпрокурор заявил, что обнародованные разговоры не подтверждают его причастности к средствам колл-центров. По его словам, должность не освобождает его от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами.

Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко дал ответ на информацию СМИ об обнародованных разговорах, якобы с его участием, относительно причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Кравченко, из разговоров очевидно, что предыдущее утверждение антикоррупционных органов о его причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации не имеет никакого подтверждения.

Разговоры — это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами является лишь фото сейфа с деньгами, которое не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре, а является лишь, по утверждению адвокатов, фотографией из другого уголовного производства

— отметил генпрокурор.

Он также прокомментировал информацию относительно своих поездок и бытовых вопросов своей семьи.

Любые расходы осуществлялись исключительно в рамках действующего законодательства и моих задекларированных доходов без каких-либо нарушений. Что касается получения визы в США и покупки ноутбука: моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у нее нет! Что касается дома площадью 280 кв. м, в котором наша семья проживает на правах аренды: мы выбрали его еще зимой, но он требовал доработок и настройки оборудования. Именно в этом контексте обсуждались работа мастеров, сигнализация и бытовая техника. В дом мы переехали 1 мая 2026 года. Мое постоянное место жительства будет задекларировано в соответствии с законом

— подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что его должность не освобождает его от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия Генерального прокурора.

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