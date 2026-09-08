Атака на Киев: в учебном заведении вспыхнул пожар, в жилом доме заблокированы люди
Киев • УНН
Из-за российской атаки в Киеве произошло возгорание на территории учебного заведения. В жилом доме люди оказались заблокированы.
В результате российской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
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По его словам, в жилом доме люди оказались заблокированными.
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Напомним
Киев в ночь на вторник, 8 сентября, подвергся вражеской атаке. Около 3:35 в столице прозвучали первые взрывы.
Впоследствии в КГВА сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на 5-этажный жилой дом. В другой локации поврежден 3-этажный жилой дом. В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков.
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