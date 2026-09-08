Атака на Киев: в учебном заведении вспыхнул пожар, в жилом доме заблокированы люди

В результате российской атаки на Киев в ночь на вторник, 8 сентября, в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

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По его словам, в жилом доме люди оказались заблокированными.

В Подольском и Дарницком районах возгорания на нежилых территориях. ... Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется. Столица под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях! - призвал Кличко.

Напомним

Киев в ночь на вторник, 8 сентября, подвергся вражеской атаке. Около 3:35 в столице прозвучали первые взрывы.

Впоследствии в КГВА сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на 5-этажный жилой дом. В другой локации поврежден 3-этажный жилой дом. В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков.

Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября