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Найджел Фарадж

Британський праворадикальний політик
Найджел Пол Фарадж – британський політик, лідер партії "Реформа Великої Британії" (Reform UK). Народився у 1964 році. Один з найвпливовіших євроскептиків Великої Британії, ідеолог і рушійна сила кампанії за вихід країни з Євросоюзу. Відомий популістською риторикою та різкою критикою міграційної політики. Був членом Європарламенту.
2006
Очолив Партію незалежності Великої Британії (UKIP)
2016
Один із ключових організаторів кампанії Brexit
2024
Обраний до британського парламенту, очолив партію Reform UK
Новини по темi
Бернем прокладає шлях до усунення Стармера поверненням до британського парламенту

Енді Бернем здобув переконливу перемогу на довиборах у Мейкерфілді з 54,8% голосів. Це посилює тиск на прем'єр-міністра Кіра Стармера, якого закликають піти у відставку.

Світ • 19 червня, 07:02 • 4028 перегляди
Зеленський сподівається, що у Великій Британії повернуть прапори України на будівлі муніципалітетів

Зеленський прокоментував зняття український прапорів у Британії та закликав передати кошти від Челсі. Президент планує запросити короля Чарльза до України.

Політика • 9 червня, 05:49 • 4948 перегляди
"Переворот" з метою усунення Стармера з посади набуває форми, претендент на лідерство Бернем прокладає шлях до вершини - ЗМІ

Енді Бернем планує повернутися до парламенту для зміни Кіра Стармера. На тлі можливого перевороту фунт упав, а Дональд Трамп розкритикував прем'єра.

Світ • 15 травня, 15:42 • 4311 перегляди
Прихильники незалежності від Великої Британії виграли вибори до парламенту ШотландіїPhoto

Шотландська національна партія отримала 58 місць у парламенті та прагне незалежності від Британії. Партії Reform UK та лейбористи здобули по 17 мандатів.

Політика • 9 травня, 14:17 • 3891 перегляди
У Великій Британії лейбористи зазнають поразки на місцевих виборах. Стармер заявив, що залишиться на посадіVideo

Лейбористи зазнали поразки на місцевих виборах через політичні розвороти та війну з Іраном. Партія Найджела Фараджа здобула сотні нових мандатів.

Світ • 8 травня, 14:44 • 3556 перегляди
Вибори у Британії можуть закінчитися "Стармергеддоном" для прем'єра - ЗМІ

У Британії проходять вибори до місцевих рад та регіональних парламентів. Партія Кіра Стармера ризикує втратити понад 1800 місць через низький рейтинг.

Політика • 7 травня, 09:10 • 5076 перегляди
Партія зелених неочікувано витіснила лейбористів Стармера у Манчестері під час довиборів

Партія зелених витіснила лейбористів Стармера з традиційного оплоту в Манчестері. Лейбористи опинилися на третьому місці, що стало ударом по авторитету глави уряду.

Політика • 27 лютого, 05:50 • 4966 перегляди
Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився піти у відставку, незважаючи на тиск через призначення Пітера Мандельсона послом США. Він пообіцяв продовжувати боротьбу, щоб запобігти приходу до влади популістської партії Reform.

Світ • 10 лютого, 09:45 • 4536 перегляди
Британські спецслужби попередили партії про іноземне втручання та "медові пастки"

Головні спецслужби Великої Британії провели брифінг для політичних партій, попереджаючи про небезпеки іноземного втручання, від фінансових пожертв до примусу. Цей крок зроблено на тлі занепокоєння щодо вразливості британської демократії.

Світ • 9 лютого, 07:56 • 5379 перегляди
"Темрява" зв'язків Мандельсона й Епштейна не була відомою": Стармер вибачився перед жертвами на тлі кризи прем'єрства

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вибачився за призначення Пітера Мандельсона, попри його зв'язки із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном. Стармер заявив, що Мандельсон збрехав йому про глибину своїх стосунків з Епштейном.

Світ • 5 лютого, 12:27 • 4861 перегляди
Британія знижує віковий поріг для голосування до 16 років

Уряд Великої Британії ухвалив рішення знизити віковий поріг для голосування з 18 до 16 років. Це розширення електорату може вплинути на результати наступних виборів у 2029 році.

Політика • 1 січня, 04:30 • 6450 перегляди