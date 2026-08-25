Найджел Фарадж
Енді Бернем здобув переконливу перемогу на довиборах у Мейкерфілді з 54,8% голосів. Це посилює тиск на прем'єр-міністра Кіра Стармера, якого закликають піти у відставку.
Зеленський прокоментував зняття український прапорів у Британії та закликав передати кошти від Челсі. Президент планує запросити короля Чарльза до України.
Енді Бернем планує повернутися до парламенту для зміни Кіра Стармера. На тлі можливого перевороту фунт упав, а Дональд Трамп розкритикував прем'єра.
Шотландська національна партія отримала 58 місць у парламенті та прагне незалежності від Британії. Партії Reform UK та лейбористи здобули по 17 мандатів.
Лейбористи зазнали поразки на місцевих виборах через політичні розвороти та війну з Іраном. Партія Найджела Фараджа здобула сотні нових мандатів.
У Британії проходять вибори до місцевих рад та регіональних парламентів. Партія Кіра Стармера ризикує втратити понад 1800 місць через низький рейтинг.
Партія зелених витіснила лейбористів Стармера з традиційного оплоту в Манчестері. Лейбористи опинилися на третьому місці, що стало ударом по авторитету глави уряду.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився піти у відставку, незважаючи на тиск через призначення Пітера Мандельсона послом США. Він пообіцяв продовжувати боротьбу, щоб запобігти приходу до влади популістської партії Reform.
Головні спецслужби Великої Британії провели брифінг для політичних партій, попереджаючи про небезпеки іноземного втручання, від фінансових пожертв до примусу. Цей крок зроблено на тлі занепокоєння щодо вразливості британської демократії.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вибачився за призначення Пітера Мандельсона, попри його зв'язки із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном. Стармер заявив, що Мандельсон збрехав йому про глибину своїх стосунків з Епштейном.
Уряд Великої Британії ухвалив рішення знизити віковий поріг для голосування з 18 до 16 років. Це розширення електорату може вплинути на результати наступних виборів у 2029 році.