Британські спецслужби попередили партії про іноземне втручання та "медові пастки"

Головні британські спецслужби попередили політичні партії про небезпеки, пов'язані з іноземним втручанням, починаючи від фінансових пожертв та закінчуючи "медовими пастками", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у заяві кабінету міністрів країни, опублікованій у понеділок, генеральний директор MI5 Кен Маккаллум та виконавчий директор Національного центру кібербезпеки Річард Горн провели минулого тижня перший у своєму роді брифінг з питань безпеки для представників усіх політичних партій Великої Британії.

Лідерам політичних партій у Британії розповіли про те, "як іноземні гравці можуть використовувати фінансування та інвестиції як інструменти для отримання впливу, приховуючи при цьому свої справжні мотиви, а також використовувати інші тактики, включаючи примус та сексуальні домагання", пише видання.

Цей крок зроблено на тлі стурбованості з приводу вразливості британської демократії перед іноземними пожертвуваннями і хабарами. Уряд вже вивчає роль криптовалют у фінансуванні політичної діяльності в межах перегляду, очолюваного колишнім високопоставленим державним службовцем Філіпом Райкрофтом, який планується завершити звітом до березня і використовувати як основу законодавства наприкінці року.

Проблема випливла на поверхню наприкінці минулого року, коли Натан Гілл, колишній лідер валлійської партії Reform UK Найджела Фараджа, був засуджений за отримання хабарів в обмін на заяви на підтримку росії під час роботи в Європейському парламенті, пише видання.

Газета Financial Times повідомила, що партія також опинилися під пильною увагою через пожертвування у 200 000 фунтів стерлінгів (272 000 доларів), отриманого від дизайнерської компанії, пов'язаної з іранським мільярдером. Повідомляється, що Ліам Бірн, член британського парламенту від Лейбористської партії, голова комітету з бізнесу та торгівлі, звернувся до урядового реєстру британських компаній Companies House із проханням розслідувати дані про власників цієї фірми.

Проте кабінет міністрів підкреслив, що його мета - попередити всі сторони, "наголошуючи на неупередженій прихильності до визнання та протидії спробам маніпулювання політичним процесом та нашими демократичними цінностями".

Фарадж, зі свого боку, заявив минулого тижня, що ця фірма не входила до його контактів.

"Більшість із тих донорів, кого я знаю, безумовно, усі великі донори, яких я знаю, - сказав він на пресконференції. - Я не знав цієї людини особисто, але я ознайомився з цією історією. Перевірив її у нашому відділі з дотримання нормативних вимог. Усі законно. Усе чесно".

Згідно з заявою, спецслужби також провели окремий брифінг для ректорів більш ніж 70 британських університетів, щоб проконсультувати їх про те, як іноземні суб'єкти прагнуть формувати та цензурувати дослідження чи викладання, а також дати рекомендації про те, як вчені можуть протистояти цьому та повідомляти про це.

На цьому заході Маккаллум "докладно розповів про складні методи, що використовуються ворожими суб'єктами для формування змісту досліджень та викладання у вищій освіті, включаючи використання професійних мережевих сайтів та фінансових приманок для налагодження відносин із викладацьким складом та студентами", ідеться у заяві.

На цьому заході також були присутні міністр безпеки країни Ден Джарвіс і міністр професійної освіти країни Жаклін Сміт, а уряд створив механізм повідомлення про втручання в академічне середовище, що дозволяє університетам безпосередньо повідомляти уряд про втручання.

"Ми вжили жорстких заходів, щоб зробити Велику Британію більш складною мішенню для іноземного втручання, - заявив Джарвіс у своїй заяві. - Ми маємо тверезо оцінювати ситуацію та розуміти, що наші університети світового класу та демократичні процеси стають мішенню для держав, які хочуть підірвати наш спосіб життя".

"Темрява" зв'язків Мандельсона й Епштейна не була відомою": Стармер вибачився перед жертвами на тлі кризи прем'єрства