Британські спецслужби попередили партії про іноземне втручання та "медові пастки"

$43.050.09
50.760.13
ukenru
8 лютого, 19:59 • 13000 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 29322 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 32432 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 32290 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 32213 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25124 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17102 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13011 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 25221 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39919 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.4м/с
77%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибори в Таїланді: партія прем'єра Анутіна здобуває перемогу на тлі закликів до стабільності8 лютого, 21:57 • 4874 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 12435 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА8 лютого, 23:42 • 9146 перегляди
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТОPhoto9 лютого, 00:20 • 8850 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 5760 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 37486 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 58998 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 76822 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 70650 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 70502 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ніколас Мадуро
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Венесуела
Іран
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 2618 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 28917 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 42745 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 44031 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 52468 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Saab JAS 39 Gripen
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Британські спецслужби попередили партії про іноземне втручання та "медові пастки"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Головні спецслужби Великої Британії провели брифінг для політичних партій, попереджаючи про небезпеки іноземного втручання, від фінансових пожертв до примусу. Цей крок зроблено на тлі занепокоєння щодо вразливості британської демократії.

Британські спецслужби попередили партії про іноземне втручання та "медові пастки"

Головні британські спецслужби попередили політичні партії про небезпеки, пов'язані з іноземним втручанням, починаючи від фінансових пожертв та закінчуючи "медовими пастками", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у заяві кабінету міністрів країни, опублікованій у понеділок, генеральний директор MI5 Кен Маккаллум та виконавчий директор Національного центру кібербезпеки Річард Горн провели минулого тижня перший у своєму роді брифінг з питань безпеки для представників усіх політичних партій Великої Британії.

Лідерам політичних партій у Британії розповіли про те, "як іноземні гравці можуть використовувати фінансування та інвестиції як інструменти для отримання впливу, приховуючи при цьому свої справжні мотиви, а також використовувати інші тактики, включаючи примус та сексуальні домагання", пише видання.

Цей крок зроблено на тлі стурбованості з приводу вразливості британської демократії перед іноземними пожертвуваннями і хабарами. Уряд вже вивчає роль криптовалют у фінансуванні політичної діяльності в межах перегляду, очолюваного колишнім високопоставленим державним службовцем Філіпом Райкрофтом, який планується завершити звітом до березня і використовувати як основу законодавства наприкінці року.

Проблема випливла на поверхню наприкінці минулого року, коли Натан Гілл, колишній лідер валлійської партії Reform UK Найджела Фараджа, був засуджений за отримання хабарів в обмін на заяви на підтримку росії під час роботи в Європейському парламенті, пише видання.

Газета Financial Times повідомила, що партія також опинилися під пильною увагою через пожертвування у 200 000 фунтів стерлінгів (272 000 доларів), отриманого від дизайнерської компанії, пов'язаної з іранським мільярдером. Повідомляється, що Ліам Бірн, член британського парламенту від Лейбористської партії, голова комітету з бізнесу та торгівлі, звернувся до урядового реєстру британських компаній Companies House із проханням розслідувати дані про власників цієї фірми.

Проте кабінет міністрів підкреслив, що його мета - попередити всі сторони, "наголошуючи на неупередженій прихильності до визнання та протидії спробам маніпулювання політичним процесом та нашими демократичними цінностями".

Фарадж, зі свого боку, заявив минулого тижня, що ця фірма не входила до його контактів.

"Більшість із тих донорів, кого я знаю, безумовно, усі великі донори, яких я знаю, - сказав він на пресконференції. - Я не знав цієї людини особисто, але я ознайомився з цією історією. Перевірив її у нашому відділі з дотримання нормативних вимог. Усі законно. Усе чесно".

Згідно з заявою, спецслужби також провели окремий брифінг для ректорів більш ніж 70 британських університетів, щоб проконсультувати їх про те, як іноземні суб'єкти прагнуть формувати та цензурувати дослідження чи викладання, а також дати рекомендації про те, як вчені можуть протистояти цьому та повідомляти про це.

На цьому заході Маккаллум "докладно розповів про складні методи, що використовуються ворожими суб'єктами для формування змісту досліджень та викладання у вищій освіті, включаючи використання професійних мережевих сайтів та фінансових приманок для налагодження відносин із викладацьким складом та студентами", ідеться у заяві.

На цьому заході також були присутні міністр безпеки країни Ден Джарвіс і міністр професійної освіти країни Жаклін Сміт, а уряд створив механізм повідомлення про втручання в академічне середовище, що дозволяє університетам безпосередньо повідомляти уряд про втручання.

"Ми вжили жорстких заходів, щоб зробити Велику Британію більш складною мішенню для іноземного втручання, - заявив Джарвіс у своїй заяві. - Ми маємо тверезо оцінювати ситуацію та розуміти, що наші університети світового класу та демократичні процеси стають мішенню для держав, які хочуть підірвати наш спосіб життя".

"Темрява" зв'язків Мандельсона й Епштейна не була відомою": Стармер вибачився перед жертвами на тлі кризи прем'єрства05.02.26, 14:27 • 4208 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
російська пропаганда
Європейський парламент
Financial Times
Велика Британія