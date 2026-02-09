Британские спецслужбы предупредили партии об иностранном вмешательстве и «медовых ловушках»

Главные британские спецслужбы предупредили политические партии об опасностях, связанных с иностранным вмешательством, начиная от финансовых пожертвований и заканчивая "медовыми ловушками", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как говорится в заявлении кабинета министров страны, опубликованном в понедельник, генеральный директор MI5 Кен Маккаллум и исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Ричард Горн провели на прошлой неделе первый в своем роде брифинг по вопросам безопасности для представителей всех политических партий Великобритании.

Лидерам политических партий в Британии рассказали о том, "как иностранные игроки могут использовать финансирование и инвестиции как инструменты для получения влияния, скрывая при этом свои истинные мотивы, а также использовать другие тактики, включая принуждение и сексуальные домогательства", пишет издание.

Этот шаг сделан на фоне обеспокоенности по поводу уязвимости британской демократии перед иностранными пожертвованиями и взятками. Правительство уже изучает роль криптовалют в финансировании политической деятельности в рамках пересмотра, возглавляемого бывшим высокопоставленным государственным служащим Филипом Райкрофтом, который планируется завершить отчетом к марту и использовать как основу законодательства в конце года.

Проблема всплыла на поверхность в конце прошлого года, когда Натан Хилл, бывший лидер валлийской партии Reform UK Найджела Фараджа, был осужден за получение взяток в обмен на заявления в поддержку России во время работы в Европейском парламенте, пишет издание.

Газета Financial Times сообщила, что партия также оказалась под пристальным вниманием из-за пожертвования в 200 000 фунтов стерлингов (272 000 долларов), полученного от дизайнерской компании, связанной с иранским миллиардером. Сообщается, что Лиам Бирн, член британского парламента от Лейбористской партии, председатель комитета по бизнесу и торговле, обратился в правительственный реестр британских компаний Companies House с просьбой расследовать данные о владельцах этой фирмы.

Однако кабинет министров подчеркнул, что его цель - предупредить все стороны, "подчеркивая беспристрастную приверженность признанию и противодействию попыткам манипулирования политическим процессом и нашими демократическими ценностями".

Фарадж, со своей стороны, заявил на прошлой неделе, что эта фирма не входила в его контакты.

"Большинство из тех доноров, кого я знаю, безусловно, все крупные доноры, которых я знаю, - сказал он на пресс-конференции. - Я не знал этого человека лично, но я ознакомился с этой историей. Проверил ее в нашем отделе по соблюдению нормативных требований. Все законно. Все честно".

Согласно заявлению, спецслужбы также провели отдельный брифинг для ректоров более чем 70 британских университетов, чтобы проконсультировать их о том, как иностранные субъекты стремятся формировать и цензурировать исследования или преподавание, а также дать рекомендации о том, как ученые могут противостоять этому и сообщать об этом.

На этом мероприятии Маккаллум "подробно рассказал о сложных методах, используемых враждебными субъектами для формирования содержания исследований и преподавания в высшем образовании, включая использование профессиональных сетевых сайтов и финансовых приманок для налаживания отношений с преподавательским составом и студентами", говорится в заявлении.

На этом мероприятии также присутствовали министр безопасности страны Дэн Джарвис и министр профессионального образования страны Жаклин Смит, а правительство создало механизм сообщения о вмешательстве в академическую среду, что позволяет университетам напрямую сообщать правительству о вмешательстве.

"Мы приняли жесткие меры, чтобы сделать Великобританию более сложной мишенью для иностранного вмешательства, - заявил Джарвис в своем заявлении. - Мы должны трезво оценивать ситуацию и понимать, что наши университеты мирового класса и демократические процессы становятся мишенью для государств, которые хотят подорвать наш образ жизни".

