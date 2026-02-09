Британские спецслужбы предупредили партии об иностранном вмешательстве и «медовых ловушках»
Киев • УНН
Главные спецслужбы Великобритании провели брифинг для политических партий, предупреждая об опасностях иностранного вмешательства, от финансовых пожертвований до принуждения. Этот шаг сделан на фоне обеспокоенности уязвимостью британской демократии.
Главные британские спецслужбы предупредили политические партии об опасностях, связанных с иностранным вмешательством, начиная от финансовых пожертвований и заканчивая "медовыми ловушками", сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как говорится в заявлении кабинета министров страны, опубликованном в понедельник, генеральный директор MI5 Кен Маккаллум и исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Ричард Горн провели на прошлой неделе первый в своем роде брифинг по вопросам безопасности для представителей всех политических партий Великобритании.
Лидерам политических партий в Британии рассказали о том, "как иностранные игроки могут использовать финансирование и инвестиции как инструменты для получения влияния, скрывая при этом свои истинные мотивы, а также использовать другие тактики, включая принуждение и сексуальные домогательства", пишет издание.
Этот шаг сделан на фоне обеспокоенности по поводу уязвимости британской демократии перед иностранными пожертвованиями и взятками. Правительство уже изучает роль криптовалют в финансировании политической деятельности в рамках пересмотра, возглавляемого бывшим высокопоставленным государственным служащим Филипом Райкрофтом, который планируется завершить отчетом к марту и использовать как основу законодательства в конце года.
Проблема всплыла на поверхность в конце прошлого года, когда Натан Хилл, бывший лидер валлийской партии Reform UK Найджела Фараджа, был осужден за получение взяток в обмен на заявления в поддержку России во время работы в Европейском парламенте, пишет издание.
Газета Financial Times сообщила, что партия также оказалась под пристальным вниманием из-за пожертвования в 200 000 фунтов стерлингов (272 000 долларов), полученного от дизайнерской компании, связанной с иранским миллиардером. Сообщается, что Лиам Бирн, член британского парламента от Лейбористской партии, председатель комитета по бизнесу и торговле, обратился в правительственный реестр британских компаний Companies House с просьбой расследовать данные о владельцах этой фирмы.
Однако кабинет министров подчеркнул, что его цель - предупредить все стороны, "подчеркивая беспристрастную приверженность признанию и противодействию попыткам манипулирования политическим процессом и нашими демократическими ценностями".
Фарадж, со своей стороны, заявил на прошлой неделе, что эта фирма не входила в его контакты.
"Большинство из тех доноров, кого я знаю, безусловно, все крупные доноры, которых я знаю, - сказал он на пресс-конференции. - Я не знал этого человека лично, но я ознакомился с этой историей. Проверил ее в нашем отделе по соблюдению нормативных требований. Все законно. Все честно".
Согласно заявлению, спецслужбы также провели отдельный брифинг для ректоров более чем 70 британских университетов, чтобы проконсультировать их о том, как иностранные субъекты стремятся формировать и цензурировать исследования или преподавание, а также дать рекомендации о том, как ученые могут противостоять этому и сообщать об этом.
На этом мероприятии Маккаллум "подробно рассказал о сложных методах, используемых враждебными субъектами для формирования содержания исследований и преподавания в высшем образовании, включая использование профессиональных сетевых сайтов и финансовых приманок для налаживания отношений с преподавательским составом и студентами", говорится в заявлении.
На этом мероприятии также присутствовали министр безопасности страны Дэн Джарвис и министр профессионального образования страны Жаклин Смит, а правительство создало механизм сообщения о вмешательстве в академическую среду, что позволяет университетам напрямую сообщать правительству о вмешательстве.
"Мы приняли жесткие меры, чтобы сделать Великобританию более сложной мишенью для иностранного вмешательства, - заявил Джарвис в своем заявлении. - Мы должны трезво оценивать ситуацию и понимать, что наши университеты мирового класса и демократические процессы становятся мишенью для государств, которые хотят подорвать наш образ жизни".
"Темнота" связей Мандельсона и Эпштейна не была известна": Стармер извинился перед жертвами на фоне кризиса премьерства05.02.26, 14:27 • 4208 просмотров