Британія знижує віковий поріг для голосування до 16 років

Уряд Великої Британії ухвалив рішення знизити віковий поріг для голосування з 18 до 16 років. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це значне розширення електорату, яке може мати суттєві наслідки для результатів наступних виборів, які заплановані на 2029 рік.

Це означає, що британці, яким сьогодні лише 12 років, мають право голосу на наступних загальних виборах, які, як очікується, стануть запеклою боротьбою між чинним прем'єром Кіром Стармером та його праворадикальним суперником Найджелом Фаражем. - йдеться у статті.

Видання провело фокус-групове дослідження - опитало вісім підлітків віком 12-13 років з різних регіонів Великої Британії. Учасники виявили інтерес до політики та мали сформовані погляди на ключові теми, зокрема, імміграцію та зміну клімату, при цьому коли підлітків запитували, за кого вони проголосували б уже зараз, більшість із них не змогла дати чіткої відповіді.

