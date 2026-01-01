Британія знижує віковий поріг для голосування до 16 років

$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 20705 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 24505 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 18327 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 20096 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 19656 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 20038 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 22976 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20189 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17829 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16159 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 20706 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 24737 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 69719 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 69789 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 63408 перегляди
Британія знижує віковий поріг для голосування до 16 років

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Уряд Великої Британії ухвалив рішення знизити віковий поріг для голосування з 18 до 16 років. Це розширення електорату може вплинути на результати наступних виборів у 2029 році.

Британія знижує віковий поріг для голосування до 16 років

Уряд Великої Британії ухвалив рішення знизити віковий поріг для голосування з 18 до 16 років. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це значне розширення електорату, яке може мати суттєві наслідки для результатів наступних виборів, які заплановані на 2029 рік.

Це означає, що британці, яким сьогодні лише 12 років, мають право голосу на наступних загальних виборах, які, як очікується, стануть запеклою боротьбою між чинним прем'єром Кіром Стармером та його праворадикальним суперником Найджелом Фаражем.

- йдеться у статті.

Видання провело фокус-групове дослідження - опитало вісім підлітків віком 12-13 років з різних регіонів Великої Британії. Учасники виявили інтерес до політики та мали сформовані погляди на ключові теми, зокрема, імміграцію та зміну клімату, при цьому коли підлітків запитували, за кого вони проголосували б уже зараз, більшість із них не змогла дати чіткої відповіді.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що проведення виборів через застосунок "Дія" наразі не розглядається, оскільки для цього потрібні законодавчі зміни. Робота в цьому напрямку не ведеться, і окрім онлайн-дискусій, практичних кроків немає.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Велика Британія