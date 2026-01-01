Великобритания снижает возрастной порог для голосования до 16 лет

Правительство Великобритании приняло решение снизить возрастной порог для голосования с 18 до 16 лет. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что это значительное расширение электората, которое может иметь существенные последствия для результатов следующих выборов, запланированных на 2029 год.

Это означает, что британцы, которым сегодня всего 12 лет, имеют право голоса на следующих всеобщих выборах, которые, как ожидается, станут ожесточенной борьбой между действующим премьером Киром Стармером и его праворадикальным соперником Найджелом Фаражем. - говорится в статье.

Издание провело фокус-групповое исследование - опросило восемь подростков в возрасте 12-13 лет из разных регионов Великобритании. Участники проявили интерес к политике и имели сформированные взгляды на ключевые темы, в частности, иммиграцию и изменение климата, при этом когда подростков спрашивали, за кого они проголосовали бы уже сейчас, большинство из них не смогло дать четкого ответа.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что проведение выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается, поскольку для этого нужны законодательные изменения. Работа в этом направлении не ведется, и кроме онлайн-дискуссий, практических шагов нет.

Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ