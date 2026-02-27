$43.240.02
26 лютого, 22:38 • 13308 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 23426 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 23844 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 25226 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 23376 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 37354 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 20291 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 97020 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45860 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53149 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Партія зелених неочікувано витіснила лейбористів Стармера у Манчестері під час довиборів

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Партія зелених витіснила лейбористів Стармера з традиційного оплоту в Манчестері. Лейбористи опинилися на третьому місці, що стало ударом по авторитету глави уряду.

Партія зелених неочікувано витіснила лейбористів Стармера у Манчестері під час довиборів
Кандидатка від Партії зелених Ханна Спенсер. Фото: Reuters

Лейбористська партія прем’єр-міністра Кіра Стармера зазнала сенсаційної поразки на виборах у виборчому окрузі Гортон та Дентон, де вона утримувала беззаперечне лідерство протягом майже століття. Перемога представниці Партії зелених Ханни Спенсер у районі Великого Манчестера стала серйозним ударом по авторитету глави уряду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За підсумками п'ятничного підрахунку голосів, друге місце посів представник антиімміграційної партії "Реформа Великої Британії" Найджела Фараджа, тоді як Лейбористська партія опинилася на принизливому третьому місці.

Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"10.02.26, 11:45 • 4140 переглядiв

Голова лейбористів Анна Терлі назвала цей результат "однозначно невтішним", оскільки округ вважався одним із найбезпечніших для партії. Поразка відбулася попри те, що Стармер особисто відвідував регіон цього тижня, намагаючись мобілізувати електорат та зміцнити позиції після серії політичних невдач.

Політичний тиск на Кіра Стармера та кадрові скандали

Критики прем'єра пов'язують провал у Манчестері з його суперечливим рішенням заблокувати висування популярного мера Енді Бернема, а також із призначенням Пітера Мандельсона послом у США. Останнє викликало хвилю обурення серед законодавців через колишні зв'язки Мандельсона з Джеффрі Епштейном, що вже призвело до закликів щодо відставки Стармера з посади лідера партії.

Колишнього посла Британії в США, який мав зв'язки з Епштейном, заарештували23.02.26, 21:55 • 6147 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Джеффрі Епштайн
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки