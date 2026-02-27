Партія зелених неочікувано витіснила лейбористів Стармера у Манчестері під час довиборів
Київ • УНН
Партія зелених витіснила лейбористів Стармера з традиційного оплоту в Манчестері. Лейбористи опинилися на третьому місці, що стало ударом по авторитету глави уряду.
Лейбористська партія прем’єр-міністра Кіра Стармера зазнала сенсаційної поразки на виборах у виборчому окрузі Гортон та Дентон, де вона утримувала беззаперечне лідерство протягом майже століття. Перемога представниці Партії зелених Ханни Спенсер у районі Великого Манчестера стала серйозним ударом по авторитету глави уряду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За підсумками п'ятничного підрахунку голосів, друге місце посів представник антиімміграційної партії "Реформа Великої Британії" Найджела Фараджа, тоді як Лейбористська партія опинилася на принизливому третьому місці.
Голова лейбористів Анна Терлі назвала цей результат "однозначно невтішним", оскільки округ вважався одним із найбезпечніших для партії. Поразка відбулася попри те, що Стармер особисто відвідував регіон цього тижня, намагаючись мобілізувати електорат та зміцнити позиції після серії політичних невдач.
Політичний тиск на Кіра Стармера та кадрові скандали
Критики прем'єра пов'язують провал у Манчестері з його суперечливим рішенням заблокувати висування популярного мера Енді Бернема, а також із призначенням Пітера Мандельсона послом у США. Останнє викликало хвилю обурення серед законодавців через колишні зв'язки Мандельсона з Джеффрі Епштейном, що вже призвело до закликів щодо відставки Стармера з посади лідера партії.
