Партия зеленых неожиданно вытеснила лейбористов Стармера в Манчестере во время довыборов

$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 февраля, 22:38 • 13123 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 23025 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 23584 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 24997 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 23191 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 37078 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 20207 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 96673 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45836 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53113 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военного ТЦК и двух полицейскихVideo26 февраля, 20:49 • 5628 просмотра
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ26 февраля, 21:04 • 14151 просмотра
Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки26 февраля, 22:55 • 4822 просмотра
Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США26 февраля, 23:32 • 3968 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 8730 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 13:53 • 37062 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 30917 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 11:34 • 96658 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 17:40 • 75740 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 13:55 • 79859 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 11819 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 43121 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 53121 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 55610 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 61357 просмотра
Локхид P-3 Орион

Партия зеленых неожиданно вытеснила лейбористов Стармера в Манчестере во время довыборов

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Партия зеленых вытеснила лейбористов Стармера из традиционного оплота в Манчестере. Лейбористы оказались на третьем месте, что стало ударом по авторитету главы правительства.

Партия зеленых неожиданно вытеснила лейбористов Стармера в Манчестере во время довыборов
Кандидат от Партии зеленых Ханна Спенсер. Фото: Reuters

Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера потерпела сенсационное поражение на выборах в избирательном округе Гортон и Дентон, где она удерживала бесспорное лидерство на протяжении почти столетия. Победа представительницы Партии зеленых Ханны Спенсер в районе Большого Манчестера стала серьезным ударом по авторитету главы правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По итогам пятничного подсчета голосов, второе место занял представитель антииммиграционной партии "Реформа Великобритании" Найджела Фараджа, тогда как Лейбористская партия оказалась на унизительном третьем месте.

Стармер не собирается уходить в отставку на фоне последствий скандала с "файлами Эпштейна"10.02.26, 11:45 • 4140 просмотров

Глава лейбористов Анна Терли назвала этот результат "однозначно неутешительным", поскольку округ считался одним из самых безопасных для партии. Поражение произошло несмотря на то, что Стармер лично посещал регион на этой неделе, пытаясь мобилизовать электорат и укрепить позиции после серии политических неудач.

Политическое давление на Кира Стармера и кадровые скандалы

Критики премьера связывают провал в Манчестере с его спорным решением заблокировать выдвижение популярного мэра Энди Бернема, а также с назначением Питера Мандельсона послом в США. Последнее вызвало волну возмущения среди законодателей из-за бывших связей Мандельсона с Джеффри Эпштейном, что уже привело к призывам об отставке Стармера с поста лидера партии.

Бывший посол Великобритании в США, имевший связи с Эпштейном, арестован23.02.26, 21:55 • 6147 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Кир Стармер
Соединённые Штаты