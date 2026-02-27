Партия зеленых неожиданно вытеснила лейбористов Стармера в Манчестере во время довыборов

Кандидат от Партии зеленых Ханна Спенсер. Фото: Reuters

Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера потерпела сенсационное поражение на выборах в избирательном округе Гортон и Дентон, где она удерживала бесспорное лидерство на протяжении почти столетия. Победа представительницы Партии зеленых Ханны Спенсер в районе Большого Манчестера стала серьезным ударом по авторитету главы правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По итогам пятничного подсчета голосов, второе место занял представитель антииммиграционной партии "Реформа Великобритании" Найджела Фараджа, тогда как Лейбористская партия оказалась на унизительном третьем месте.

Глава лейбористов Анна Терли назвала этот результат "однозначно неутешительным", поскольку округ считался одним из самых безопасных для партии. Поражение произошло несмотря на то, что Стармер лично посещал регион на этой неделе, пытаясь мобилизовать электорат и укрепить позиции после серии политических неудач.

Политическое давление на Кира Стармера и кадровые скандалы

Критики премьера связывают провал в Манчестере с его спорным решением заблокировать выдвижение популярного мэра Энди Бернема, а также с назначением Питера Мандельсона послом в США. Последнее вызвало волну возмущения среди законодателей из-за бывших связей Мандельсона с Джеффри Эпштейном, что уже привело к призывам об отставке Стармера с поста лидера партии.

