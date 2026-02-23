Бывший посол Великобритании в США, имевший связи с Эпштейном, арестован

Бывший посол Великобритании Питер Мандельсон арестован детективами, расследующими обвинения в неправомерных действиях на государственной должности во время его дружбы с осужденным за сексуальные преступления против детей Джеффри Эпштейном, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На видеозаписях видно, как бывшего посла Великобритании в США увозят из дома на полицейской машине без опознавательных знаков для допроса вскоре после того, как его вывели из дома полицейские в штатском.

Полиция Лондона расследует обвинения в том, что он передавал электронные письма с Даунинг-стрит и конфиденциальную информацию о рынке опальному американскому финансисту во время своего пребывания на посту министра бизнеса. Мандельсон отрицает какие-либо правонарушения.

Его арест, который произошел за несколько дней до решающих дополнительных выборов в Гортоне и Дентоне, станет неприятным напоминанием о том, что критики называют одной из худших ошибок Кира Стармера на посту: его решение назначить его в Вашингтон.

Добавим

Премьер Британии извинился перед жертвами дела Эпштейна за то, что выбрал Мандельсона, заявив, что бывший лейбористский либертарианец солгал о степени своих отношений с покойным сексуальным преступником и был уволен, когда это стало известно.

Но Стармер столкнулся с глубоким гневом со стороны собственных депутатов из-за этого решения, которое снова подорвало его власть над партией и привело к отставке руководителя его аппарата Моргана Максуини.

Арест Мандельсона также произошел через несколько дней после того, как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи, которого взяли под стражу в современную эпоху. Электронные письма, кажется, показывают, что бывший принц делился конфиденциальной информацией с Эпштейном, работая британским торговым посланником.

Правительство Великобритании планирует отстранить принца Эндрю от линии королевского престолонаследия

Полиция долины Темзы, расследующая дело Маунтбеттен-Виндзора, сообщила, что обыски в Королевской ложе в Виндзоре, где ранее жил брат короля, продолжаются уже пятый день. Обыск его нынешнего дома в поместье Сандрингем в Норфолке завершился в четверг.

Даунинг-стрит была вынуждена обнародовать документы, связанные с назначением Мандельсона послом США в декабре 2024 года, парламентскому комитету по вопросам разведки и безопасности, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса проверки и того, что правительство знало о его дружбе с Эпштейном.

В понедельник депутатам было сообщено, что первый транш из десятков тысяч документов будет обнародован в начале марта, но не будет содержать обмена сообщениями между Стармером и Мандельсоном относительно его связей с Эпштейном, пока не будет завершено полицейское расследование.

Детективы провели Мандельсона к ожидавшей его машине, не надевая на него наручники.

Сотрудники столичной полиции, расследующие его дело, провели переговоры с юристами из специального отдела уголовных дел Королевской прокуратуры, который уполномочивает уголовное преследование в Англии и Уэльсе.

Обсуждения в настоящее время описываются как неформальные, и никаких официальных советов относительно раннего расследования не было запрошено или предложено.

Издание отмечает, что после того, как в понедельник Мандельсона сфотографировали, когда он выходил из своего дома на севере Лондона, представитель полиции заявил: "Офицеры арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Он был арестован по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в полицейский участок Лондона для допроса. Это происходит после ордеров на обыск по двум адресам в районах Уилтшир и Камден".

Полицейское расследование было начато в начале этого месяца после обнародования файлов, связанных с покойным опальным финансистом. Мандельсон, как известно, считает, что не совершил никакого правонарушения.

В то время заместитель помощника комиссара столичной полиции Хейли Сьюарт сказала: "Это будет сложное расследование, которое потребует значительного количества дальнейшего сбора и анализа доказательств. Потребуется некоторое время, чтобы выполнить эту работу всесторонне".