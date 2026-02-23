Колишнього посла Британії в США, який мав зв'язки з Епштейном, заарештували

Колишнього посла Британії Пітера Мандельсона заарештували детективи, які розслідують звинувачення у скоєнні ним неправомірних дій на державній посаді під час дружби із засудженим за сексуальні злочини проти дітей Джеффрі Епштейном, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

На відеозаписах видно, як колишнього посла Великої Британії в США вивозять з дому на поліцейській машині без розпізнавальних знаків для допиту невдовзі після того, як його вивели з дому поліцейські в цивільному одязі.

Поліція Лондона розслідує звинувачення у тому, що він передавав електронні листи з Даунінг-стріт та конфіденційну інформацію про ринок опальному американському фінансисту під час свого перебування на посаді міністра бізнесу. Мандельсон заперечує будь-які правопорушення.

Його арешт, який відбувся за кілька днів до вирішальних додаткових виборів у Гортоні та Дентоні, стане неприємним нагадуванням про те, що критики називають однією з найгірших помилок Кіра Стармера на посаді: його рішення призначити його до Вашингтона.

Додамо

Прем'єр Британії вибачився перед жертвами справи Епштейна за те, що обрав Мандельсона, заявивши, що колишній лейбористський лібертар збрехав про ступінь своїх стосунків із покійним сексуальним злочинцем і був звільнений, коли це стало відомо.

Але Стармер зіткнувся з глибоким гнівом з боку власних депутатів через це рішення, яке знову підірвало його владу над партією та призвело до відставки керівника його апарату Моргана Максуїні.

Арешт Мандельсона також відбувся через кілька днів після того, як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор став першим членом королівської родини, якого взяли під варту в сучасну епоху. Електронні листи, здається, показують, що колишній принц ділився конфіденційною інформацією з Епштейном, працюючи британським торговим посланцем.

Уряд Великої Британії планує усунути принца Ендрю з лінії королівського спадкоємства

Поліція долини Темзи, яка розслідує справу Маунтбеттен-Віндзор, повідомила, що обшуки в Королівській ложі у Віндзорі, де раніше жив брат короля, тривають уже п'ятий день. Обшук його нинішнього будинку в маєтку Сандрінгем у Норфолку завершився в четвер.

Даунінг-стріт була змушена оприлюднити документи, пов'язані з призначенням Мандельсона послом США у грудні 2024 року, парламентському комітету з питань розвідки та безпеки, щоб забезпечити максимальну прозорість процесу перевірки та того, що уряд знав про його дружбу з Епштейном.

У понеділок депутатам було повідомлено, що перший транш із десятків тисяч документів буде оприлюднено на початку березня, але не міститиме обміну повідомленнями між Стармером і Мандельсоном щодо його зв'язків з Епштейном, доки не буде завершено поліцейське розслідування.

Детективи провели Мандельсона до машини, що чекала на нього, не надягаючи на нього кайданки.

Співробітники столичної поліції, які розслідують його справу, провели переговори з юристами зі спеціального відділу кримінальних справ Королівської прокуратури, який уповноважує кримінальне переслідування в Англії та Уельсі.

Обговорення наразі описуються як неформальні, і жодних офіційних порад щодо раннього розслідування не було запрошено чи запропоновано.

Видання зауважує, що після того, як у понеділок Мандельсона сфотографували, коли він виходив зі свого будинку на півночі Лондона, речник поліції заявив: "Офіцери заарештували 72-річного чоловіка за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Його було заарештовано за адресою в Камдені в понеділок, 23 лютого, і доставлено до поліцейської дільниці Лондона для допиту. Це відбувається після ордерів на обшук за двома адресами в районах Вілтшир і Камден".

Поліцейське розслідування було розпочато на початку цього місяця після оприлюднення файлів, пов'язаних з покійним опальним фінансистом. Мандельсон, як відомо, вважає, що не скоїв жодного правопорушення.

На той час заступник помічника комісара столичної поліції Гейлі Сьюарт сказала: "Це буде складне розслідування, яке вимагатиме значної кількості подальшого збору та аналізу доказів. Знадобиться деякий час, щоб виконати цю роботу всебічно".