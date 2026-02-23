Колишнього посла Британії в США, який мав зв'язки з Епштейном, заарештували

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 5398 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 10371 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 9806 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 10121 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 10809 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 11073 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10738 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 12078 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40113 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45093 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
93%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 27736 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo23 лютого, 11:50 • 37672 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto23 лютого, 13:28 • 24581 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 17133 перегляди
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі14:35 • 4726 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 17149 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 40114 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 45094 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 138522 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 147784 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Миколаїв
Реклама
УНН Lite
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 3054 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 27743 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 62735 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 67921 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 67972 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Starlink
The Guardian

Колишнього посла Британії в США, який мав зв'язки з Епштейном, заарештували

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Колишнього посла Британії Пітера Мандельсона заарештували детективи, які розслідують звинувачення у неправомірних діях на державній посаді. Це сталося через його дружбу із засудженим за сексуальні злочини проти дітей Джеффрі Епштейном.

Колишнього посла Британії в США, який мав зв'язки з Епштейном, заарештували

Колишнього посла Британії Пітера Мандельсона заарештували детективи, які розслідують звинувачення у скоєнні ним неправомірних дій на державній посаді під час дружби із засудженим за сексуальні злочини проти дітей Джеффрі Епштейном, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

На відеозаписах видно, як колишнього посла Великої Британії в США вивозять з дому на поліцейській машині без розпізнавальних знаків для допиту невдовзі після того, як його вивели з дому поліцейські в цивільному одязі.

Поліція Лондона розслідує звинувачення у тому, що він передавав електронні листи з Даунінг-стріт та конфіденційну інформацію про ринок опальному американському фінансисту під час свого перебування на посаді міністра бізнесу. Мандельсон заперечує будь-які правопорушення.

Його арешт, який відбувся за кілька днів до вирішальних додаткових виборів у Гортоні та Дентоні, стане неприємним нагадуванням про те, що критики називають однією з найгірших помилок Кіра Стармера на посаді: його рішення призначити його до Вашингтона.

Додамо

Прем'єр Британії вибачився перед жертвами справи Епштейна за те, що обрав Мандельсона, заявивши, що колишній лейбористський лібертар збрехав про ступінь своїх стосунків із покійним сексуальним злочинцем і був звільнений, коли це стало відомо.

Але Стармер зіткнувся з глибоким гнівом з боку власних депутатів через це рішення, яке знову підірвало його владу над партією та призвело до відставки керівника його апарату Моргана Максуїні.

Арешт Мандельсона також відбувся через кілька днів після того, як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор став першим членом королівської родини, якого взяли під варту в сучасну епоху. Електронні листи, здається, показують, що колишній принц ділився конфіденційною інформацією з Епштейном, працюючи британським торговим посланцем.

Уряд Великої Британії планує усунути принца Ендрю з лінії королівського спадкоємства21.02.26, 03:12 • 5479 переглядiв

Поліція долини Темзи, яка розслідує справу Маунтбеттен-Віндзор, повідомила, що обшуки в Королівській ложі у Віндзорі, де раніше жив брат короля, тривають уже п'ятий день. Обшук його нинішнього будинку в маєтку Сандрінгем у Норфолку завершився в четвер.

Даунінг-стріт була змушена оприлюднити документи, пов'язані з призначенням Мандельсона послом США у грудні 2024 року, парламентському комітету з питань розвідки та безпеки, щоб забезпечити максимальну прозорість процесу перевірки та того, що уряд знав про його дружбу з Епштейном.

У понеділок депутатам було повідомлено, що перший транш із десятків тисяч документів буде оприлюднено на початку березня, але не міститиме обміну повідомленнями між Стармером і Мандельсоном щодо його зв'язків з Епштейном, доки не буде завершено поліцейське розслідування.

Детективи провели Мандельсона до машини, що чекала на нього, не надягаючи на нього кайданки.

Співробітники столичної поліції, які розслідують його справу, провели переговори з юристами зі спеціального відділу кримінальних справ Королівської прокуратури, який уповноважує кримінальне переслідування в Англії та Уельсі.

Обговорення наразі описуються як неформальні, і жодних офіційних порад щодо раннього розслідування не було запрошено чи запропоновано.

Видання зауважує, що після того, як у понеділок Мандельсона сфотографували, коли він виходив зі свого будинку на півночі Лондона, речник поліції заявив: "Офіцери заарештували 72-річного чоловіка за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Його було заарештовано за адресою в Камдені в понеділок, 23 лютого, і доставлено до поліцейської дільниці Лондона для допиту. Це відбувається після ордерів на обшук за двома адресами в районах Вілтшир і Камден".

Поліцейське розслідування було розпочато на початку цього місяця після оприлюднення файлів, пов'язаних з покійним опальним фінансистом. Мандельсон, як відомо, вважає, що не скоїв жодного правопорушення.

На той час заступник помічника комісара столичної поліції Гейлі Сьюарт сказала: "Це буде складне розслідування, яке вимагатиме значної кількості подальшого збору та аналізу доказів. Знадобиться деякий час, щоб виконати цю роботу всебічно".

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Обшук
Джеффрі Епштайн
Кір Стармер
Уельс
The Guardian
Англія
Сполучені Штати Америки
Лондон