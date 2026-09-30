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ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів за добу

Київ • УНН

 • 2360 перегляди

За добу російські війська втратили 1 470 військових, 21 артсистему та 2 РСЗВ. Загальні втрати рф сягнули близько 1 533 970 осіб.

ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів за добу

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 вересня сягнули близько 1 533 970 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 470 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу Сили оборони знищили 21 артсистему та 2 РСЗВ противника.

Крім того, за добу росія втратила 1393 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 332 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 388 танків, 25 463 бойових броньованих машин, 50 519 артилерійських систем, 2 171 РСЗВ та 1 682 засоби ППО.

Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 540 095 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 121 крилатої ракети, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Крім того, Силами оборони знищено 155 363 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 770 одиниць спеціальної техніки та 2 789 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.

Нагадаємо

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що росія розпочала приховану мобілізацію і до кінця року може додатково відправити на фронт до 300 тисяч людей.

ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю29.09.26, 06:49 • 22925 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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