ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів за добу
Київ • УНН
За добу російські війська втратили 1 470 військових, 21 артсистему та 2 РСЗВ. Загальні втрати рф сягнули близько 1 533 970 осіб.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 вересня сягнули близько 1 533 970 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 470 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Також за добу Сили оборони знищили 21 артсистему та 2 РСЗВ противника.
Крім того, за добу росія втратила 1393 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 332 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні втрати росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 388 танків, 25 463 бойових броньованих машин, 50 519 артилерійських систем, 2 171 РСЗВ та 1 682 засоби ППО.
Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 540 095 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 121 крилатої ракети, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
Крім того, Силами оборони знищено 155 363 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 770 одиниць спеціальної техніки та 2 789 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.
Нагадаємо
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що росія розпочала приховану мобілізацію і до кінця року може додатково відправити на фронт до 300 тисяч людей.
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