27 ноября, 22:24 • 10829 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 22396 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 22178 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 33650 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 39107 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 22193 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 32185 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 25186 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14820 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 18264 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
публикации
Эксклюзивы
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 24565 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 25703 просмотра
На фронте 247 боев, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях: карта

Киев • УНН

 • 56 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 247 боевых столкновений, что превышает показатели предыдущих суток. Враг совершил один ракетный удар, 53 авиаудара, 3470 обстрелов и применил 2814 дронов-камикадзе.

На фронте 247 боев, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях: карта

247 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что больше, чем сутками ранее, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 28 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Григоровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 140 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг провел 29 атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбовки, Ольговки, Ставков, Дробышево, Александровки.

На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 13 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошедших суток совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Снежное, Сосновка, Красногорское и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

На Ореховском направлении отбито 10 атак противника в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Минус 1100 солдат и 63 БПЛА за сутки: Генштаб обновил потери россиян на войне в Украине28.11.25, 07:16 • 1144 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Малая Токмачка
Херсонская область
Гуляйполе
Часов Яр
Константиновка
Краматорск
Купянск