На фронте 247 боев, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях: карта

247 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что больше, чем сутками ранее, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 28 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Григоровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 140 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг провел 29 атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбовки, Ольговки, Ставков, Дробышево, Александровки.

На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 13 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошедших суток совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Снежное, Сосновка, Красногорское и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

На Ореховском направлении отбито 10 атак противника в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

