На фронте 247 боев, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях: карта
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 247 боевых столкновений, что превышает показатели предыдущих суток. Враг совершил один ракетный удар, 53 авиаудара, 3470 обстрелов и применил 2814 дронов-камикадзе.
247 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что больше, чем сутками ранее, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 28 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Григоровка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 140 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.
На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.
На Лиманском направлении враг провел 29 атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбовки, Ольговки, Ставков, Дробышево, Александровки.
На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 13 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.
На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки.
На Александровском направлении противник в течение прошедших суток совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Снежное, Сосновка, Красногорское и в направлении Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.
На Ореховском направлении отбито 10 атак противника в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
