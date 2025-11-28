Минус 1100 солдат и 63 БПЛА за сутки: Генштаб обновил потери россиян на войне в Украине

За сутки 27 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 63 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1170790 (+1100) человек ликвидировано

танков ‒ 11380 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 23643 (+15)

артиллерийских систем ‒ 34730 (+21)

РСЗО ‒ 1550 (0)

средства ПВО ‒ 1253 (0)

самолетов ‒ 430 (+2)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 85237 (+63)

крылатые ракеты ‒ 3995 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68399 (+48)

специальная техника ‒ 4008 (0)

Данные уточняются.

