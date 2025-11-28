Минус 1100 солдат и 63 БПЛА за сутки: Генштаб обновил потери россиян на войне в Украине

$42.300.10
27 ноября, 22:24 • 8754 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 19682 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 20512 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 31063 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 36846 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21499 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30865 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 24041 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14569 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 18052 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Динамо» уступило кипрской «Омонии» в Лиге конференцийPhoto27 ноября, 20:03 • 3550 просмотра
Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"Photo27 ноября, 21:41 • 3684 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 7398 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto00:57 • 3630 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты01:30 • 4212 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 23306 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 31063 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 36846 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30865 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 24816 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Нидерланды
Техника
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Минус 1100 солдат и 63 БПЛА за сутки: Генштаб обновил потери россиян на войне в Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

За сутки 27 ноября российские войска потеряли 1100 солдат и 63 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составляют 1170790 человек.

Минус 1100 солдат и 63 БПЛА за сутки: Генштаб обновил потери россиян на войне в Украине

За сутки 27 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 63 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1170790 (+1100) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11380 (+7)
      • боевых бронированных машин ‒ 23643 (+15)
        • артиллерийских систем ‒ 34730 (+21)
          • РСЗО ‒ 1550 (0)
            • средства ПВО ‒ 1253 (0)
              • самолетов ‒ 430 (+2)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 85237 (+63)
                    • крылатые ракеты ‒ 3995 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68399 (+48)
                            • специальная техника ‒ 4008 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины