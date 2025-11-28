Минус 1100 солдат и 63 БПЛА за сутки: Генштаб обновил потери россиян на войне в Украине
Киев • УНН
За сутки 27 ноября российские войска потеряли 1100 солдат и 63 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составляют 1170790 человек.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1170790 (+1100) человек ликвидировано
- танков ‒ 11380 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 23643 (+15)
- артиллерийских систем ‒ 34730 (+21)
- РСЗО ‒ 1550 (0)
- средства ПВО ‒ 1253 (0)
- самолетов ‒ 430 (+2)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 85237 (+63)
- крылатые ракеты ‒ 3995 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 68399 (+48)
- специальная техника ‒ 4008 (0)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
