Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:24
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
27 листопада, 12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
Мінус 1100 солдатів та 63 БпЛА за добу: Генштаб оновив втрати росіян на війні в Україні

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

За добу 27 листопада російські війська втратили 1100 солдатів та 63 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно становлять 1170790 осіб.

За добу 27 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 63 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1170790 (+1100) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11380 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 23643 (+15)
        • артилерійських систем ‒ 34730 (+21)
          • РСЗВ ‒ 1550 (0)
            • засоби ППО ‒ 1253 (0)
              • літаків ‒ 430 (+2)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 85237 (+63)
                    • крилаті ракети ‒ 3995 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 68399 (+48)
                            • спеціальна техніка ‒ 4008 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

                              Вадим Хлюдзинський

