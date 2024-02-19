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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф за сутки обстреляла около 5 населенных пунктов Харьковщины: повреждено медучреждение и учебные заведения

Армия рф за сутки обстреляла около 5 населенных пунктов Харьковщины: повреждено медучреждение и учебные заведения

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 06:47  •  19506 просмотра

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За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов около 5 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания учебных заведений и медицинского учреждения.

российские военные за прошедшие сутки обстреляли из артиллерии и минометов около 5 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских атак повреждены, в частности, здания учебных заведений и медучреждения. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 5 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и др. Авиаудары нанесли по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая. В течение суток ударов по городу Харьков не зафиксировано

- написал Синегубов в соцсетях.

В 09:00 оккупанты нанесли удары по с. Ольшана  Купянского района.  По словам Синегубова, информация о разрушениях не поступала.

 В 11:00 в результате вражеского обстрела в с. Боровая Изюмского района повреждены два здания нефункционирующих учебных заведений, двухэтажный многоквартирный дом, частный дом, медучреждение.  Пострадавших нет, указал глава ОВА. 

Дополнение 

Также глава ОВА сообщил, что в течение суток противник дважды проводил наступательные действия в районе Табаевки. 

ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью19 февраля 2024, 06:00 • 21039 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kozachya-lopanКозачья Лопань
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Армія рф за добу обстріляла близько 5 населених пунктів Харківщини: пошкоджена медустанова та навчальні заклади
Russian army shelled about 5 settlements in Kharkiv region in 24 hours: medical facility and educational institutions damaged
Новости по теме

Армия рф за сутки обстреляла около 5 населенных пунктов Харьковщины: повреждено медучреждение и учебные заведения

За минувшие сутки российские военные обстреляли из артиллерии и минометов около 5 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания учебных заведений и медицинского учреждения.

Война •   •  19506 просмотра
Армия рф за сутки обстреляла около 5 населенных пунктов Харьковщины: повреждено медучреждение и учебные заведения

Силы обороны ночью остановили попытки наступления оккупантов на Запорожском направлении

Силы обороны Украины остановили ночью попытку наступления российской армии на Запорожском направлении, сорвав их планы, уничтожив технику и заставив личный состав к бегству.

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Силы обороны ночью остановили попытки наступления оккупантов на Запорожском направлении

Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"

Премьер-министр Украины пригласил японский бизнес инвестировать в энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, автомобилестроение, горнодобывающую промышленность и ИТ-сектор Украины, чтобы помочь создать "украинское экономическое чудо" по образцу послевоенного экономического роста Японии.

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Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"

По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА

За минувшие сутки российские войска 21 раз обстреляли Херсонскую область, в частности, атаковали припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Война •   •  19404 просмотра
По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА

Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли более 403 000 человек убитыми и ранеными, а также сотни уничтоженных танков, самолетов и другой военной техники.

Война •   •  19654 просмотра
Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 беспилотника типа "Shahed", которые рф запустила над Харьковской областью из Белгорода.

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ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью

За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 80 боевых столкновениях за сутки. рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиаудара и 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

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За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела

Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Председатель Херсонской городской военной администрации сообщил, что Херсон под вражеским огнем.

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Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона

Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана

Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.

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Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана

Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой

Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.

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Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой