Армия рф за сутки обстреляла около 5 населенных пунктов Харьковщины: повреждено медучреждение и учебные заведения

российские военные за прошедшие сутки обстреляли из артиллерии и минометов около 5 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских атак повреждены, в частности, здания учебных заведений и медучреждения. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 5 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и др. Авиаудары нанесли по с. Ольховатка, Петропавловка, Боровая. В течение суток ударов по городу Харьков не зафиксировано - написал Синегубов в соцсетях.

В 09:00 оккупанты нанесли удары по с. Ольшана Купянского района. По словам Синегубова, информация о разрушениях не поступала.

В 11:00 в результате вражеского обстрела в с. Боровая Изюмского района повреждены два здания нефункционирующих учебных заведений, двухэтажный многоквартирный дом, частный дом, медучреждение. Пострадавших нет, указал глава ОВА.

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Также глава ОВА сообщил, что в течение суток противник дважды проводил наступательные действия в районе Табаевки.

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