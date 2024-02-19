Армія рф за добу обстріляла близько 5 населених пунктів Харківщини: пошкоджена медустанова та навчальні заклади
Київ • УНН
За минулу добу російські військові обстріляли з артилерії та мінометів близько 5 населених пунктів Харківської області, пошкодивши будівлі навчальних закладів та медичного закладу.
російські військові минулої доби обстріляли з артилерії та мінометів близько 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожих атак пошкоджені, зокрема, будівлі навчальних закладів та медустанова. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 5 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по с. Вільхуватка, Петропавлівка, Борова. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано
О 09:00 окупанти завдали ударів по с. Вільшана Купʼянського району. За словами Синєгубова, інформація щодо руйнувань не надходила.
Об 11:00 внаслідок ворожого обстрілу у с. Борова Ізюмського району пошкоджені дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова. Постраждалих немає, вказав голова ОВА.
Доповнення
Також голова ОВА повідомив, що протягом доби противник двічі проводив наступальні дії в районі Табаївки.
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