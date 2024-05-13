На окупованій Луганщині повідомляють про потужні вибухи та влучання: що відомо

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Київ • УНН

 • 22390 перегляди

В окупованому Сорокиному Луганської області сталися потужні вибухи та "прильоти" на складах боєприпасів окупантів.

В окупованому Сорокиному Луганської області пролунали потужні вибухи, є "прильоти" по складам окупантів. Про це УНН повідомляє із посиланням на місцеві та російські пабліки. 

Деталі

У пабліках пишуть  про три "прильоти" по складам боєприпасів окупантів в Сорокиному. 

Також публікують відео "прильотів".  Повідомляється, що виїзд із населеного пункту перекрито.

В соцмережах пишуть, що пошкоджено штаб зс рф. Підтверджень цієї інформації поки немає.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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