На окупованій Луганщині повідомляють про потужні вибухи та влучання: що відомо
Київ • УНН
В окупованому Сорокиному Луганської області сталися потужні вибухи та "прильоти" на складах боєприпасів окупантів.
В окупованому Сорокиному Луганської області пролунали потужні вибухи, є "прильоти" по складам окупантів. Про це УНН повідомляє із посиланням на місцеві та російські пабліки.
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У пабліках пишуть про три "прильоти" по складам боєприпасів окупантів в Сорокиному.
Також публікують відео "прильотів". Повідомляється, що виїзд із населеного пункту перекрито.
В соцмережах пишуть, що пошкоджено штаб зс рф. Підтверджень цієї інформації поки немає.