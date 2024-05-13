На оккупированной Луганщине сообщают о мощных взрывах и попаданиях: что известно

В оккупированном Сорокино Луганской области прогремели мощные взрывы, есть "прилеты" по складам оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местные и российские паблики.

Детали

В пабликах пишут о трех "прилетах" по складам боеприпасов оккупантов в Сорокино.

Также публикуют видео "прилетов". Сообщается, что выезд из населенного пункта перекрыт.

В соцсетях пишут, что поврежден штаб ссс рф. Подтверждений этой информации пока нет.