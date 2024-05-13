Третя "НС" у тилу росіян на Луганщині за тиждень: Лисогор розповів про наслідки для загарбників від вибуху складу з БК в окупованому Сорокиному

Вибух складу з БК в окупованому Сорокиному (Краснодоні) - уже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня, вказав голова Луганської ОВА Артем Лисогор, повідомивши про наслідки такого для загарбників, пише УНН.

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"В окупованому Сорокиному (Краснодоні) вибухнув склад з БК. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня. І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко", - написав Лисогор у Telegram, вказавши, що щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу.

З його слів, "загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з рф, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км. Але вибухнуло і там".

"Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях", - вказав Лисогор.

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