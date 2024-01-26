На Луганщині окупанти вимагають від людей до 2026 року зареєструвати зброю за російськими правилами - Лисогор

ukenru
29 березня, 19:41 • 43019 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96942 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115832 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117515 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233065 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156989 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147591 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133325 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121735 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112887 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34386 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32644 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35051 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31225 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32171 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233066 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385802 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440911 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449267 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115833 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130763 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124951 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98923 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108003 перегляди
Актуальне
На Луганщині окупанти вимагають від людей до 2026 року зареєструвати зброю за російськими правилами - Лисогор

На Луганщині окупанти вимагають від людей до 2026 року зареєструвати зброю за російськими правилами - Лисогор

Київ • УНН

 • 24420 перегляди

Окупаційна адміністрація заблокувала Лисичанськ та вимагає від жителів окупованив територій області зареєструвати свою зброю до 1 січня 2026 року. Незважаючи на нові норми, кількість зброї на руках у населення залишиться для окупантів невідомою.

Окупанти заблокували Лисичанськ на в'їзд та виїзд для всіх, хто не має місцевої реєстрації. Окрім того, окупаційна адміністрація Луганщини оголосила, що місцевим необхідно зареєструвати або перереєструвати наявну зброю до 1 січня 2026 року. Про це повідомив Голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

Поблизу Стельмахівки та Макіївки противник вчора намагався штурмувати наші позиції, але був зупинений. З авіації загарбники вдарили по Серебрянському лісу. Ворожі обстріли не оминули і село Невське

- написав Лисогор.

Він зазначив, що попри небезпеку до деокупованих населених пунктів Макіївки, Греківки та Новолюбівки вдалося доправити хліб та продукти харчування. Також людям запропонували евакуюватися.

Також він повідомив, що окупанти знову закрили на в’їзд Лисичанськ. До міста пропускають людей виключно з місцевою реєстрацією. А тимчасові перепустки або підтвердження факту наявності нерухомості на території міста перестали діяти. Окупанти планують блокувати населенний пункт до окремого розпорядження.

Додамо

Артем Лисогор також повідомив, що до 1 січня 2026 року жителям так званої "лнр" необхідно на безоплатній основі зареєструвати або перереєструвати зброю, яка є в наявності. Зробити це можна тільки при наявності паспорту рф. Із 2026 року відповідна процедура стане платною.

До цього терміну діятимуть дозволи, видані незрозуміло ким впродовж більш ніж дев’яти років окупації значної частини Луганщини. Втім, справжні обсяги нелегальної зброї, що перебуває в населення, росіяни навряд чи дізнаються

- зазначив він.

Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 380 тисяч26.01.24, 08:19 • 27383 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37