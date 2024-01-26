На Луганщині окупанти вимагають від людей до 2026 року зареєструвати зброю за російськими правилами - Лисогор

Окупанти заблокували Лисичанськ на в'їзд та виїзд для всіх, хто не має місцевої реєстрації. Окрім того, окупаційна адміністрація Луганщини оголосила, що місцевим необхідно зареєструвати або перереєструвати наявну зброю до 1 січня 2026 року. Про це повідомив Голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

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Поблизу Стельмахівки та Макіївки противник вчора намагався штурмувати наші позиції, але був зупинений. З авіації загарбники вдарили по Серебрянському лісу. Ворожі обстріли не оминули і село Невське - написав Лисогор.

Він зазначив, що попри небезпеку до деокупованих населених пунктів Макіївки, Греківки та Новолюбівки вдалося доправити хліб та продукти харчування. Також людям запропонували евакуюватися.

Також він повідомив, що окупанти знову закрили на в’їзд Лисичанськ. До міста пропускають людей виключно з місцевою реєстрацією. А тимчасові перепустки або підтвердження факту наявності нерухомості на території міста перестали діяти. Окупанти планують блокувати населенний пункт до окремого розпорядження.

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Артем Лисогор також повідомив, що до 1 січня 2026 року жителям так званої "лнр" необхідно на безоплатній основі зареєструвати або перереєструвати зброю, яка є в наявності. Зробити це можна тільки при наявності паспорту рф. Із 2026 року відповідна процедура стане платною.

До цього терміну діятимуть дозволи, видані незрозуміло ким впродовж більш ніж дев’яти років окупації значної частини Луганщини. Втім, справжні обсяги нелегальної зброї, що перебуває в населення, росіяни навряд чи дізнаються - зазначив він.

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