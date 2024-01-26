На Луганщине оккупанты требуют от людей до 2026 года зарегистрировать оружие по российским правилам - Лысогор

Оккупанты заблокировали Лисичанск на въезд и выезд для всех, кто не имеет местной регистрации. Кроме того, оккупационная администрация Луганщины объявила, что местным необходимо зарегистрировать или перерегистрировать имеющееся оружие до 1 января 2026 года. Об этом сообщил Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Вблизи Стельмаховки и Макеевки противник вчера пытался штурмовать наши позиции, но был остановлен. С авиации захватчики ударили по Серебрянскому лесу. Вражеские обстрелы не обошли и село Невское - написал Лисогор.

Он отметил, что несмотря на опасность в деоккупированные населенные пункты Макеевки, Грековки и Новолюбовки удалось доставить хлеб и продукты питания. Также людям предложили эвакуироваться.

Также он сообщил, что оккупанты снова закрыли на въезд Лисичанск. В город пропускают людей исключительно с местной регистрацией. А временные пропуска или подтверждение факта наличия недвижимости на территории города перестали действовать. Оккупанты планируют блокировать населенный пункт до отдельного распоряжения.

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Артем Лысогор также сообщил, что до 1 января 2026 года жителям так называемой "лнр" необходимо на безвозмездной основе зарегистрировать или перерегистрировать оружие, которое есть в наличии. Сделать это можно только при наличии паспорта рф. С 2026 года соответствующая процедура станет платной.

До этого срока будут действовать разрешения, выданные непонятно кем в течение более чем девяти лет оккупации значительной части Луганщины. Впрочем, настоящие объемы нелегального оружия, находящегося у населения, россияне вряд ли узнают - отметил он.

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