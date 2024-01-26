На Луганщине оккупанты требуют от людей до 2026 года зарегистрировать оружие по российским правилам - Лысогор
Оккупационная администрация заблокировала Лисичанск и требует от жителей оккупированных территорий области зарегистрировать свое оружие до 1 января 2026 года. Несмотря на новые нормы, количество оружия на руках у населения останется для оккупантов неизвестным.
Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку сорвать сделку по границе, от которой зависит помощь Украине. Тот отреагировал
Президент Трамп подвергся критике со стороны республиканцев, в частности Митта Ромни, за то, что он якобы подорвал пограничное соглашение с Мексикой, чтобы обвинить Байдена. Соглашение предусматривает продолжение помощи Украине. В ответ Трамп выступил за "идеальную" границу, даже если это приведет к временному закрытию.
Дефицита электричества нет, из-за обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях - энергетики
Украина не испытывает дефицита электроэнергии, поскольку внутренняя генерация удовлетворяет потребности потребителей и дефицита не ожидается, заявляют в Министерстве энергетики и НЭК "Укрэнерго". Однако обстрелы нанесли значительные повреждения электросетям в Харьковской и Сумской областях.
Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф
Андрей Ермак, Глава Офиса Президента, и Джейк Салливан, Советник по вопросам национальной безопасности США, обсудили недавние российские удары, пакеты помощи и мирные усилия для Украины. Они подчеркнули важность поддержки США в борьбе Украины против агрессии.
NASA завершает миссию вертолета Ingenuity на планете Марс после повреждения лопастей винта
Миссия вертолета НАСА Ingenuity на Марсе завершилась после 72 полетов и почти 1000 марсианских дней, что значительно превысило первоначальную цель - пять полетов и 30 дней. Миссия завершилась из-за повреждения одной или нескольких лопастей ротора.
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
Нардеп считает, что объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине.
Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи
Германия подготовит 10 000 украинских солдат в 2024 году и предоставит военную помощь, в частности более 80 танков Leopard 1 A5, бронемашин и артиллерийских систем.
Туск может помочь главе Еврокомиссии фон дер Ляйен остаться на своем посту - Euractiv
Крупнейшая политическая партия Европы, Европейская народная партия, скорее всего, поддержит Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Европейской комиссии, пишет Euractiv. Ожидается, что решающее значение в этом решении будет иметь позиция премьер-министров Польши и Греции.
США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ
В начале января США направили Ирану конфиденциальное предупреждение о подготовке террористической атаки ИГИЛ, целью которой была процессия на могиле иранского генерала Касема Сулеймани. Были собраны конкретные разведывательные данные о плане "ИГИЛ-Хорасан" в Афганистане.
россияне на Запорожье нанесли 58 ударов: атаковали 9 беспилотниками и били из артиллерии и РСЗО
Российские войска нанесли 58 ударов, в том числе 9 беспилотниками, по 14 населенным пунктам Запорожской области.