Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч

Золото королей Асанте: Великобритания вернет Гане "драгоценности короны" через 150 лет после похищения

Великобритания планирует на условиях займа вернуть Гане похищенные драгоценности Ганы через 150 лет после того, как они были вывезены из двора короля Асанте. Среди них 17 экспонатов из Музея Виктории и Альберта и 15 из Британского музея, в том числе церемониальная шляпа, государственный меч и трубка для курения. Артефакты будут выставлены во дворце-музее Манхийя в Кумасе.