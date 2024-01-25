Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении

65 вражеских атак выстояли украинские защитники в течение текущих суток. По данным Генерального штаба враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. О текущей ситуации на фронте рассказали в пресс-службе Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 65 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. - говорится в вечерней сводке Генштаба.

Детали

Отмечается, что со своей стороны, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли один удар по позиции противника. Отчета о работе украинской авиации пока нет.

Согласно данным Генштаба самые ожесточенные бои продолжаются на восточном фронте.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 5 атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще 2 атаки неподалеку Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 7 атак у Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 5 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 4 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

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Напряженной остается и ситуация на юге Украины.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.