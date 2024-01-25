Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  149510 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  159459 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  147810 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  144359 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  170553 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  174118 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154055 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении

За минувшие сутки украинские войска выдержали 65 вражеских обстрелов. В ожесточенных боях на восточном фронте враг применял авиацию, квадрокоптеры и бронетехнику.

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Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении

Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обсудили реформы, европейскую интеграцию и программу Украинского фонда на сумму 50 млрд евро.

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Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку

За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

В 2023 году более 229 000 новых физических лиц-предпринимателей в Украине зарегистрировались через приложение "Дія", по словам Михаила Федорова, вице-премьер-министра по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий. Министерство цифровой трансформации имеет целью дальнейшее развитие МСП в 2024 году.

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За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование

Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.

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В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование

Катастрофа Ил-76 в белгородской области: в рф открыли уголовное дело

В россии возбуждено уголовное дело по факту катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, причем следствие рассматривает ее как возможный террористический акт.

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Катастрофа Ил-76 в белгородской области: в рф открыли уголовное дело

На следующей неделе Международный суд ООН объявит решение по иску Украины против рф

31 января Международный суд ООН объявит свое решение относительно вероятного нарушения россией двух конвенций, связанных с финансированием терроризма и расовой дискриминацией.

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На следующей неделе Международный суд ООН объявит решение по иску Украины против рф

В Нью-Йорке продолжается подготовка к заседанию Совбеза ООН: Зеленский заслушал доклад Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Президента Зеленского перед заседанием Совета Безопасности ООН.

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В Нью-Йорке продолжается подготовка к заседанию Совбеза ООН: Зеленский заслушал доклад Кулебы

Еврокомиссия еще не разработала решение по защите украинцев после 2025 года - СМИ

Еврокомиссия еще не подготовила проект решения по защите украинцев после 2025 года, заявила еврокомиссар Ильва Йоханссон. Любое предложение будет сделано только после того, как его поддержат Украина и страны-члены ЕС.

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Еврокомиссия еще не разработала решение по защите украинцев после 2025 года - СМИ

В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь

Министр цифровой трансформации Украины анонсировал запуск четырёх новых военных облигаций в приложении "Дія" с различными процентными ставками и сроками погашения для поддержки экономики и армии. Облигации не предусматривают никаких дополнительных сборов или комиссий для покупателей.

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В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь

Хорватия передаст Украине арестованную суперяхту Медведчука стоимостью почти 200 миллионов долларов

Хорватский суд принял решение о передаче Украине судна Royal Romance, которое сейчас принадлежит украинскому народному депутату Виктору Медведчуку.

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Хорватия передаст Украине арестованную суперяхту Медведчука стоимостью почти 200 миллионов долларов