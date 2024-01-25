На оккупированной Херсонщине враг проводит псевдоинтеллектуальные викторины среди молодежи

На оккупированных территориях Херсонщины россияне продолжают "промывать мозги" молодежи и проводят псевдоинтеллектуальные викторины с искаженным видением истории порабощенных народов и кремлевских деятелей, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В Центре отмечают, что россияне продолжают политику уничтожения целого поколения нации путем промывки мозгов украинским детям.

Враг создал ряд "молодежных центров" на временно оккупированных территориях, куда вербует украинскую молодежь. Именно эти центры и завезенные из рф координаторы несут ответственность за политику изменения самоидентификации украинцев.

"Для понимания как работает российская технология промывки мозгов: на ВОТ Херсонщины ко дню студента в соответствующих центрах организовали "интеллектуальную" игру "Росквиз".

Игра состояла из 3 блоков: "История россии", "Народы россии", "россия в лицах". Командам задавали по 30 вопросов. Конечно, что эти вопросы сугубо об искаженном видении истории порабощенных народов и кремлевских деятелей", - говорится в сообщении.

В Центре также отметили, что участие в викторине было фактически принудительным, ведь каждое "учебное заведение" имело план по определенному количеству студентов, которые должны были посетить эти игры.

Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления