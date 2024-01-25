На оккупированной Херсонщине враг проводит псевдоинтеллектуальные викторины среди молодежи

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  143300 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  141764 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  168979 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  172898 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153883 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

На оккупированной Херсонщине враг проводит псевдоинтеллектуальные викторины среди молодежи

В Центре также отметили, что участие в викторине было фактически принудительным, ведь каждое "учебное заведение" имело план по определенному количеству студентов, которые должны были посетить эти игры.

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На оккупированной Херсонщине враг проводит псевдоинтеллектуальные викторины среди молодежи

Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции дронов для Украины

Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции беспилотников во главе с Украиной и Латвией для поддержки боевых операций, в частности, стратегического использования беспилотников. Коалиция имеет целью поддержать украинскую армию на тех направлениях, где использование беспилотников является жизненно важным в боевых действиях.

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Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции дронов для Украины

Венгрия не будет блокировать создание фонда военной помощи ЕС для Украины - СМИ

Венгрия больше не выступает против создания ЕС фонда военной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро, что свидетельствует об изменении ее предыдущей позиции, согласно сообщению агентства Bloomberg.

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Венгрия не будет блокировать создание фонда военной помощи ЕС для Украины - СМИ

Залужный обсудил возможность подготовки украинских военных в Польше с польским начальником Генштаба Кукулой

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора проинформировал своего польского коллегу о ситуации на фронте. Они обсудили взаимные стратегические интересы и потенциальную совместную подготовку военных в Польше.

Политика •   •  12475 просмотра
Залужный обсудил возможность подготовки украинских военных в Польше с польским начальником Генштаба Кукулой

Словакия не будет чинить препятствий - Фицо о выделении Украине 50 миллиардов евро от ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что страна не будет блокировать 50 миллиардов евро финансирования ЕС для Украины в течение следующих четырех лет.

Политика •   •  12156 просмотра
Словакия не будет чинить препятствий - Фицо о выделении Украине 50 миллиардов евро от ЕС

США подтверждают двухпартийную поддержку новоизбранного президента Тайваня во время первого визита после выборов

Американские конгрессмены Эми Бера и Марио Диас-Баларn встретились с новоизбранным президентом Тайваня Лай Цинде, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку республики Тайвань, несмотря на претензии Китая на эту территорию. Ожидается, что конгрессмены пробудут на острове три дня.

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США подтверждают двухпартийную поддержку новоизбранного президента Тайваня во время первого визита после выборов

Международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться, хотя и в меньших объемах - НБУ

Ожидается, что в этом году Украина получит около 37 миллиардов долларов США в виде международных кредитов и грантов, что увеличит ее золотовалютные резервы. Эта финансовая поддержка, вместе с внутренними заимствованиями, обеспечит стабильность обменного курса и поможет покрыть фискальные потребности правительства.

Экономика •   •  13645 просмотра
Международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться, хотя и в меньших объемах - НБУ

НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году

Несмотря на войну, реальный ВВП Украины вырастет на 3,6% в 2024 году благодаря высоким бюджетным расходам и ожидаемой международной помощи, согласно данным Национального банка Украины. Однако темпы роста в 2024 году будут ниже прошлогодних из-за снижения урожая и дисбаланса на рынке труда, вызванного войной.

Экономика •   •  12895 просмотра
НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году

В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

Дарью Трепову приговорен российским судом к 27 годам лишения свободы за теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пророссийский пропагандист владлен татарский. Это самый долгий срок заключения для женщины в истории россии.

Новости Мира •   •  12419 просмотра
В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

Дроновая атака на Одессу оставила без света 80 домов - Минэнерго

Многочисленные регионы Украины испытывают проблемы с электроснабжением из-за боевых действий; власти работают над восстановлением электроснабжения.

Война •   •  20557 просмотра
Дроновая атака на Одессу оставила без света 80 домов - Минэнерго