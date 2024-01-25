На окупованій Херсонщині ворог проводить псевдоінтелектуальні вікторини серед молоді

На окупованих територіях Херсонщини росіяни продовжують "промивати мізки" молоді і проводять псевдоінтелектуальні вікторини із викривленим баченням історії поневолених народів та кремлівських діячів, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

У Центрі наголошують, що росіяни продовжують політику знищення цілого покоління нації шляхом промивання мізків українській дітям.

Ворог створив низку "молодіжних центрів" на тимчасово окупованих територіях, куди вербує українську молодь. Саме ці центри та завезені з рф координатори несуть відповідальність за політику зміни самоідентифікації українців.

"Для розуміння як працює російська технологія промивання мізків: на ТОТ Херсонщини до дня студента у відповідних центрах організували "інтелектуальну" гру "Росквіз".

Гра складалася з 3 блоків: "Історія росії", "Народи росії", "росія в особах". Командам задавали по 30 питань. Звичайно, що ці питання суто про викривлене бачення історії поневолених народів та кремлівських діячів", - йдеться у повідомленні.

У Центрі також зауважили, що участь у вікторині була фактично примусовою, адже кожен "навчальний заклад" мав план з визначеної кількості студентів, які мали відвідати ці ігри.

Окупанти примушують до паспортизації мешканців ТОТ перед "виборами путіна" - Центр нацспротиву