"Стальной кордон" Харьковщины: позиции в считанных километрах от границы с врагом посетил министр МВД

Бойцов "Стальной границы" на Харьковщине посетил министр МВД Игорь Клименко. Он лично убедился в материально-техническом обеспечении воинов, и наградил защитников приграничья за верную службу. О визите в Харьковскую область Игорь Клименко сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в командировку с Министром МВД поехал и Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Они побывали на позициях "стальных" - в считанных километрах от границы с врагом.

Клименко рассказал, что россияне все активнее применяют военные беспилотники, как для разведки, так и для нанесения точечных ударов.

Бойцы "Стального кордона" ежедневно сажают или подавляют работу российских птичек. Некоторые из них из свежего выпуска - изготовлены всего несколько месяцев назад. Пригодные дроны возвращаются к предыдущим владельцам, но уже с подарками от "стальных". - сообщил Клименко.

Он также отметил, что воины бригады "Стальной кордон" противодействуют вражеским ДРГ и постоянно отражают атаки противника на передовой. Наши охранники границы имеют мощные огневые средства дя несения службы

За высокие достижения воинов-пограничников отметили наградами.

Благодаря таким людям Украина непременно победит - благодаря людям, которые стальной стеной стоят за нашу границу. - отметил министр.

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