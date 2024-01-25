В Харьковском военном гарнизоне опровергли информацию о присутствии оккупантов в Плетеневке

В некоторых СМИ появилась ложная информация о якобы присутствии оккупационных войск в Плетеневке на Харьковщине. Фейк опроверг бригадный генерал юстиции, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, передает УНН.

Должен вас успокоить и заверить, что никаких рашистов там нет. Поселок под контролем украинской власти. И если путинские войска изъявят желание начать движение в этом направлении, то единственное присутствие, на которое они могут рассчитывать там - большая братская могила из российского мяса и железа