В госудуме рф рассмотрят законопроект о лишении имущества за "фейки об армии"
Киев • УНН
российская государственная дума рассматривает законопроект, который позволит конфисковывать имущество за распространение "фейков о вооруженных силах". Закон будет распространяться на действия, которые будут считаться "дискредитацией армии" и "призывами к развалу страны"
Законопроект о конфискации имущества за "фейки о вооруженных силах" страны-оккупанта внесен в российскую госдуму, - инициативу поддержали 395 парламентариев, а также спикер госдумы рф вячеслав володин
Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В России продвигают закон, согласно которому, за т.н. фейки о вооруженных силах рф могут "конфисковать деньги, ценности или иное имущество". Среди прочего, основанием для конфискации имущества могут стать действия, квалифицированные как "дискредитация армии" и "призывы к развалу страны".
Согласно информации росСМИ, которые ссылаются на базы данных нижней палаты парламента, законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесен в госдуму страны-агрессора.
Проект поправок вводит дополнительный квалифицирующий признак для следующего состава действий: распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; призывы к введению санкций (ст. 284.2 УК), призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и т.д.
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Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы; председатель госдумы Волин, в комментариях к законопроекту в telegram, указывает что "каждый, кто пытается разрушить россию" должен понести наказание и "возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества".
Напомним,
Бывший офицер ФСБ и экс-министр "ДНР" Игорь Гиркин "Стрелков", жалуется, что в заключении его постоянно заставляют слушать передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Также УНН сообщал, что глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что нет никаких доказательств гибели главаря "вагнеровцев" Евгения пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года.
В госудуме рф рассмотрят законопроект о лишении имущества за "фейки об армии"
российская государственная дума рассматривает законопроект, который позволит конфисковывать имущество за распространение "фейков о вооруженных силах". Закон будет распространяться на действия, которые будут считаться "дискредитацией армии" и "призывами к развалу страны"
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