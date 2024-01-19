Психологічне катування: гіркін скаржиться, що його змушують слухати передачі соловйова
Київ • УНН
Колишній офіцер ФСБ і ексміністр "ДНР" Ігор Гіркін "Стрєлков", скаржиться, що в ув'язненні його постійно змушують слухати передачі російського пропагандиста володимира соловйова.
Колишній офіцер фсб та ексміністр "ДНР" ігор "стрєлков" гіркін скаржиться, що його змушують слухати передачі російського пропагандиста володимира соловйова. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.
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"Стрєлков" заявив, що над ним знущаються в ізоляторі - каже, його психологічно катують, змушуючи слухати ефіри володимира соловйова. Також колишній офіцер фсб скаржиться, що йому не дозволяють ні перемкнути програму, ні вимкнути її, і навіть змінити гучність.
Російські ЗМІ додають, що контент соловйов постачає регулярно - вранці в нього ефіри на радіо, а вдень та ввечері програма на ТБ.
Нагадаємо
У рф обвинувачення вимагає засудити колишнього офіцера фсб і ексміністра "ДНР" Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна до майже 5 років ув'язнення за звинуваченням у "публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності".
У рф засекретили справу Гіркіна - росЗМІ02.08.23, 19:15 • 390319 переглядiв