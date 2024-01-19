Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева

Бывший офицер фсб и экс-министр "ДНР" Игорь "стрелков" Гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи российского пропагандиста владимира соловьева. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

"Стрелков" заявил, что над ним издеваются в изоляторе - говорит, его психологически пытают, заставляя слушать эфиры Владимира Соловьева. Также бывший офицер фсб жалуется, что ему не позволяют ни переключить программу, ни выключить ее, и даже изменить громкость.

Российские СМИ добавляют, что контент Соловьев поставляет регулярно - утром у него эфиры на радио, а днем и вечером программа на ТВ.

Напомним,

В рф обвинение требует приговорить бывшего офицера фсб и экс-министра "ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к почти 5 годам заключения по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

В рф засекретили дело Гиркина - росСМИ