Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева
Бывший офицер ФСБ и экс-министр "ДНР" Игорь Гиркин "Стрелков", жалуется, что в заключении его постоянно заставляют слушать передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
Противник сместил фокус своих наступательных действий с Бахмутского направления на Лиманско-Купянское, где за минувшие сутки была отражена 41 атака. Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что боевые действия продолжаются.
Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция
Экс-директору Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александру Михайленко грозит до восьми лет лишения свободы за закупку медицинских препаратов по завышенным ценам.
Резников возвращается к адвокатской деятельности
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников восстановил свое право на занятие адвокатской деятельностью, что подтвердила Национальная ассоциация адвокатов Украины.
Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев
Президент Украины Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и семьям погибших героев. Это жилье является частью инициативы Президента по обеспечению жильем военнослужащих, признанных национальными героями, и их семей.
Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни
Служба безопасности Украины выдвинула обвинения Магомеду Даудову, председателю парламента Чеченской Республики, в многочисленных преступлениях, связанных с войной против Украины.
Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения
В результате российского обстрела Днепровского района Херсона ранен 16-летний парень и погибла женщина. Сейчас парень госпитализирован.
Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи
Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.
Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год
Опрошенные банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. Тогда как предыдущий прогноз был на уровне 41,16 грн/доллар.
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями, связанными с фирмами скандальной семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг