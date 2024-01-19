Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 января  •  140354 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  157607 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  154446 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  152915 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  160989 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева

Бывший офицер ФСБ и экс-министр "ДНР" Игорь Гиркин "Стрелков", жалуется, что в заключении его постоянно заставляют слушать передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Противник сместил фокус своих наступательных действий с Бахмутского направления на Лиманско-Купянское, где за минувшие сутки была отражена 41 атака. Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что боевые действия продолжаются.

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция

Экс-директору Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александру Михайленко грозит до восьми лет лишения свободы за закупку медицинских препаратов по завышенным ценам.

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Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция

Резников возвращается к адвокатской деятельности

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников восстановил свое право на занятие адвокатской деятельностью, что подтвердила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

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Резников возвращается к адвокатской деятельности

Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Президент Украины Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и семьям погибших героев. Это жилье является частью инициативы Президента по обеспечению жильем военнослужащих, признанных национальными героями, и их семей.

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Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни

Служба безопасности Украины выдвинула обвинения Магомеду Даудову, председателю парламента Чеченской Республики, в многочисленных преступлениях, связанных с войной против Украины.

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Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни

Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

В результате российского обстрела Днепровского района Херсона ранен 16-летний парень и погибла женщина. Сейчас парень госпитализирован.

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Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения

Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.

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Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи

Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год

Опрошенные банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. Тогда как предыдущий прогноз был на уровне 41,16 грн/доллар.

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Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями, связанными с фирмами скандальной семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов