У рф прокуратура вимагає майже 5 років колонії для Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна

У рф звинувачення вимагає засудити ексофіцера фсб і колишнього міністра "ДНР" Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна до 4 років та 11 місяців колонії, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними ЗМІ, "Стрєлкова" затримали у рф у липні 2023 року - того ж дня його відправили під арешт за звинуваченням у "публічних закликах до екстремістської діяльності, скоєних з використанням ЗМІ чи Інтернету (ч. 2 ст. 280 КК)".

За версією слідства, підставами для порушення справи стали дві публікації "Стрєлкова" в телеграм-каналі. Адвокат "Стрєлкова" Олександр Молохов заявив, що експертиза визнав лише один пост екстремістським - за ним і висунули остаточне звинувачення.

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Максимально можливий термін у 4 роки та 11 місяців запросила для Ігоря "Стрєлков" Гіркіна прокуратура рф.

Пристави перекрили коридор, щоб прихильники "Стрєлкова" не юрмилися біля зали.

Раніше Гіркін просив, щоб йому дали домашній арешт, - казав, не ховатиметься за кордоном, бо йому загрожує довічний термін у справі про катастрофу MH17. Вину за статтею "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності" він тоді не визнав.

Додамо, вирок Стрєлкову оголосять 25 січня о 14:00.