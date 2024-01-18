В рф прокуратура требует почти 5 лет колонии для Игоря "Стрелкова" Гиркина

В рф обвинение требует приговорить экс-офицера фсб и бывшего министра "ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к 4 годам и 11 месяцам колонии, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, "Стрелкова" задержали в рф в июле 2023 года - в тот же день его отправили под арест по обвинению в "публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или Интернета (ч. 2 ст. 280 УК)".

По версии следствия, основаниями для возбуждения дела стали две публикации "Стрелкова" в телеграм-канале. Адвокат "Стрелкова" Александр Молохов заявил, что экспертиза признала только один пост экстремистским - по нему и выдвинули окончательное обвинение.

В рф засекретили дело Гиркина - росСМИ

Максимально возможный срок в 4 года и 11 месяцев запросила для Игоря "Стрелков" Гиркина прокуратура рф.

Приставы перекрыли коридор, чтобы сторонники "Стрелкова" не толпились возле зала.

Ранее Гиркин просил, чтобы ему дали домашний арест, - говорил, не будет прятаться за границей, потому что ему грозит пожизненный срок по делу о катастрофе MH17. Вину по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" он тогда не признал.

Добавим, приговор Стрелкову объявят 25 января в 14:00.