В рф прокуратура требует почти 5 лет колонии для Игоря "Стрелкова" Гиркина
В рф обвинение требует приговорить бывшего офицера фсб и экс-министра "ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к почти 5 годам заключения по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".
Хватает "карманных Чемберленов": глава МИД Польши заявил, что Украину не должны склонять к переговорам с РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на украинском завтраке в Давосе подчеркнул, что решение о переговорах с россией должна принимать исключительно Украина. Он также призвал присутствующих поддержать украинскую армию.
Politico: премьер Эстонии Каллас претендует на должность главы дипломатии ЕС
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности после выборов в Европарламент в июне. Сейчас обсуждается сценарий, по которому четыре ведущие институции ЕС возглавят женщины, но окончательных решений еще не принято.
В Украине заочно будут судить Азарова за информационную деятельность в пользу рф
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении подрывной информационной деятельности бывшего премьер-министра Украины.
Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ
По сообщениям, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики, что может сделать возможной новую военную помощь для Украины и Израиля.
В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек
В результате обстрелов оккупантов в Херсоне остановилась котельная, из-за чего 56 многоквартирных домов остались без тепла. Сейчас продолжаются работы по оценке ущерба и планированию восстановления.
Продавали шоколад для сухпайков оккупантов: ведущий производитель шоколада Barry Callebaut попал в перечень спонсоров войны
Швейцарская компания продолжает управлять тремя фабриками в рф и недавно уплатила 33 миллиона долларов США налогов в россию.
Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков
Хидеки Мацунага назначен новым главой представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине. Мацунага имеет большой опыт в восстановлении после землетрясений и вооруженных конфликтов.
С начала года рф осуществила более 1200 обстрелов по территории Украины - Демченко
С 2024 года в Черниговской, Сумской и Харьковской областях произошло более 1200 российских атак, причем больше всего пострадал Харьков.
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
Британская разведка предупреждает, что экономика россии может потенциально "перегреться" из-за увеличения военных расходов, что повлечет инфляцию и снижение уровня жизни. Эксперты предполагают, что это также может подтолкнуть больше россиян к службе в армии.