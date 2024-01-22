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В держудумі рф розглянуть законопроект про позбавлення майна за "фейки про армію"

В держудумі рф розглянуть законопроект про позбавлення майна за "фейки про армію"

Київ • УНН

 • 29544 перегляди

російська державна дума розглядає законопроект, який дозволить конфісковувати майно за поширення "фейків про збройні сили". Закон поширюватиметься на дії, які вважатимуться "дискредитацією армії" та "закликами до розвалу країни"

Законопроект про конфіскацію майна за "фейки про збройні сили" країни-окупанта внесений до російської держдуми, - ініціативу підтримали 395 парламентарів, а також спікер держдуми рф в’ячеслав володін  

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У росії просувають закон, згідно з яким, за т.з. фейки про збройні сили рф можуть "конфіскувати гроші, цінності чи інше майно". Серед іншого, підставою для конфіскації майна можуть стати дії, кваліфіковані як "дискредитація армії" та "заклики до розвалу країни".

Відповідно до інформації росЗМІ, які посилаються на бази даних нижньої палати парламенту, законопроєкт про конфіскацію майна за фейки про російську армію внесено до держдуми країни-агресора.

Проект поправок вводить додаткову кваліфікуючу ознаку для наступного складу дій: поширення завідомо неправдивої інформації про збройні сили (ст. 207.3 КК); публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави; заклики до введення санкцій (ст. 284.2 КК), заклики до екстремістської діяльності (ст. 280 КК) тощо.

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Зміни пропонується внести до кримінального та кримінально-процесуального кодексів; голова держдуми володін, у коментарях до законопроекту у telegram, вказує що "кожен, хто намагається зруйнувати росію" має понести покарання та "відшкодувати завдані країні збитки за рахунок свого майна".

Нагадаємо

Колишній офіцер ФСБ і ексміністр "ДНР" Ігор Гіркін "Стрєлков", скаржиться, що в ув'язненні його постійно змушують слухати передачі російського пропагандиста володимира соловйова.

Також УНН повідомляв, що голова Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що немає жодних доказів загибелі ватажка "вагнерівців"євгена пригожина в авіакатастрофі у серпні минулого року.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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