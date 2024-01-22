У Росії засудили контрактників за відмову воювати в Україні

На Камчатці 35-й гарнізонний військовий суд призначив до двох з половиною років колонії сімом російським контрактникам, які відмовилися брати участь у війні РФ проти України. Про це пише "Медіазона" з посиланням на рішення суду, передає УНН.

Деталі

Вироки військовослужбовцям винесли наприкінці грудня – на початку січня. Їх визнали винними у справі про невиконання наказу під час воєнного конфлікту.

Найбільший термін – два з половиною роки колонії-поселення – отримав Олександр Максимов.

Артему Нештуну суд призначив два роки та чотири місяці, Олександру Агафонову та Артему Міркіну - по два роки та три місяці. Михайло Філіппов та Олександр Биков отримали по два роки та два місяці. Івану Морщакову призначили два роки та один місяць колонії-поселення.

Усі семеро військових, за версією слідства, відмовилися брати участь у бойових діях влітку та восени 2023 року.

Доповнення

Як раніше підрахувала "Медіазона", у 2023 році до російських військових судів надійшла 421 справа про невиконання наказу. Видання зазначає, що з погляду покарання це м'який спосіб уникнути відправки на фронт.

Ще 5024 справи, що надійшли до судів минулого року, стосуються самовільного залишення частини. За більш жорсткою статтею про дезертирство у 2023 році до судів передали 148 справ – це у шість разів більше, ніж роком раніше.

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