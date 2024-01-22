В России осудили контрактников за отказ воевать в Украине

На Камчатке 35-й гарнизонный военный суд назначил до двух с половиной лет колонии семерым российским контрактникам, которые отказались участвовать в войне РФ против Украины. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на решение суда, передает УНН.

Детали

Приговоры военнослужащим вынесли в конце декабря - начале января. Их признали виновными по делу о невыполнении приказа во время военного конфликта.

Самый большой срок - два с половиной года колонии-поселения - получил Александр Максимов.

Артему Нештуну суд назначил два года и четыре месяца, Александру Агафонову и Артему Миркину - по два года и три месяца. Михаил Филиппов и Александр Быков получили по два года и два месяца. Ивану Морщакову назначили два года и один месяц колонии-поселения.

Все семеро военных, по версии следствия, отказались участвовать в боевых действиях летом и осенью 2023 года.

Дополнение

Как ранее подсчитала "Медиазона", в 2023 году в российские военные суды поступило 421 дело о невыполнении приказа. Издание отмечает, что с точки зрения наказания это мягкий способ избежать отправки на фронт.

Еще 5024 дела, поступившие в суды в прошлом году, касаются самовольного оставления части. По более жесткой статье о дезертирстве в 2023 году в суды передали 148 дел - это в шесть раз больше, чем годом ранее.

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