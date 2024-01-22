В России осудили контрактников за отказ воевать в Украине
Семеро российских контрактников были осуждены за отказ участвовать в войне России против Украины. Александр Максимов получил самый длинный приговор - два с половиной года заключения в колонии общего режима.
Премьер Индии Моди откроет индуистский храм, построенный на обломках мечети 16 века
Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно откроет индуистский храм, построенный на месте разрушенной исторической мечети, в результате чего в 1992 году во время беспорядков погибло 2000 человек. Это событие рассматривается как символическое начало предвыборной кампании Моди.
Нетаньяху отверг освобождение израильских заложников на условиях ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил условия ХАМАС по освобождению более 130 израильских заложников. Требования ХАМАСа включают прекращение войны, вывод израильских войск из Полосы Газы, сохранение своей власти в регионе и освобождение палестинских заключенных.
Поколение Z меняет рынок труда: занятость подростков в США достигла максимума за 14 лет
Занятость подростков в США достигла 14-летнего максимума, особенно в ресторанах и магазинах, что свидетельствует об изменении отношения поколения Z к работе. Рост инфляции и стремление к финансовой независимости влияют на то, что все больше подростков ищут работу.
В Иране солдат открыл огонь по сослуживцам: четверо убиты
В армии Ирана причиной инцидента пока называют либо психическое состояние солдата, либо случайность.
В Одессе от остановки сердца умер украинский актер и драматург Евгений Хаит
В Одессе от остановки сердца умер украинский актер, сатирик и сценарист Евгений Хаит. Он был известен своей работой в "Джентльмен-шоу" и проекте "Голые и смешные".
В аэропорту Дублина из-за шторма отменены более 100 рейсов
Шторм заставил отменить 102 рейса в аэропорту Дублина, еще 24 посадки были прерваны, а 27 рейсов были изменены. Метеорологическая служба Ирландии выпустила значительные погодные предупреждения, влияющие на деятельность и имущество по всей стране.
У британской герцогини обнаружили рак кожи
У герцогини Йоркской Сары Фергюсон диагностировали рак кожи после лечения рака молочной железы, которое она прошла в прошлом году. Эта новость появилась в то время, когда другие члены британской королевской семьи проходят медицинские процедуры.
В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту
Частный российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо, судьба двух других остается неизвестной.
В течение дня россияне 24 раза обстреляли Сумскую область
Россияне 24 раза обстреляли различные населенные пункты Сумской области, всего зафиксировано 96 взрывов. Пострадали Хотинский, Юнаковский, Белопольский, Краснопольский, Великописаревский, Эсманьский, Шалыгинский и Свесский районы.