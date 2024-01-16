В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста
Киев • УНН
Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.
Второй Западный окружной военный суд москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления росгвардии полковника Сергея Волкова за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, суд признал Волкова виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.
По данным следствия, росгвардия и "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" заключили контракт на почти 400 млн рублей на поставку двух радиолокационных комплексов "Орел-2020".
"Волков точно знал, что характеристики этой техники не позволяли успешно решать задачи борьбы с беспилотными аппаратами, не могли подавлять их радиосигналы", - сообщают росСМИ.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде 7 лет за решеткой и лишить звания и государственных наград. Волков вины не признал и утверждает, что действовал "в соответствии с установленным порядком и законодательством".
Напомним,
Курганский областной суд в рф приговорил студента одного из местных вузов к пяти годам колонии общего режима за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами".
В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста
Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.
Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии
Выигрыш рф изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где прав будет не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие, отметил Подоляк.
"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января
Министерство иностранных дел Украины осуждает последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, призывая к усилению санкций и строгому соблюдению резолюций ООН. МИД предупреждает, что это событие усиливает региональную напряженность и нарушает международное право.
"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина получит решение о финансовой помощи от США и Европы в течение недель.
Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии
Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.
Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчова-Краковец на польско-украинской границе, в то время как около 300 грузовиков ожидали въезда в Украину.
Если условия польских забастовщиков не будут выполнены, они могут вернуться к блокаде границы с Украиной весной
Польские протестующие предупреждают, что возобновят блокаду польско-украинской границы, если правительство не выполнит их требования до 1 марта.
"Это слабость Запада" - Зеленский о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями Запада.
На Львовщине разоблачили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов через границу
Руководитель предприятия, которое занимается международными перевозками, организовал услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста.