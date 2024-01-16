В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления росгвардии полковника Сергея Волкова за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, суд признал Волкова виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

По данным следствия, росгвардия и "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" заключили контракт на почти 400 млн рублей на поставку двух радиолокационных комплексов "Орел-2020".

"Волков точно знал, что характеристики этой техники не позволяли успешно решать задачи борьбы с беспилотными аппаратами, не могли подавлять их радиосигналы", - сообщают росСМИ.

Прокурор просил суд назначить наказание в виде 7 лет за решеткой и лишить звания и государственных наград. Волков вины не признал и утверждает, что действовал "в соответствии с установленным порядком и законодательством".

Напомним,

Курганский областной суд в рф приговорил студента одного из местных вузов к пяти годам колонии общего режима за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами".