У росії засудили до 6 років полковника росгвардії за постачання неефективних комплексів для захисту Кримського мосту
Київ • УНН
Голова відділу морського управління росгвардії Сергій Волков був засуджений до шести років позбавлення волі за постачання неякісних радіолокаційних систем для захисту Кримського мосту.
Другий Західний окружний військовий суд москви засудив до шести років колонії загального режиму колишнього голову відділу морського управління росгвардії полковника Сергія Волкова за постачання неефективних комплексів для захисту Кримського мосту. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють росЗМІ, суд визнав Волкова винним у причетності до постачання неякісних радіолокаційних комплексів для захисту Кримського мосту від безпілотників та газопроводу з краснодара до Криму.
За даними слідства, росгвардія та "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку" заключили контракт на майже 400 млн рублів на поставку двох радіолокаційних комплексів "Орел-2020".
"Волков достеменно знав, що характеристики цієї техніки не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з безпілотними апаратами, не могли придушувати їх радіосигнали", - повідомляють росЗМІ.
Прокурор просив суд призначити покарання у вигляді 7 років за гратами та позбавити звання та державних нагород. Волков провини не визнав та стверджує, що діяв "відповідно до встановленого порядку та законодавства".
Нагадаємо
Курганський обласний суд у рф засудив студента одного з місцевих вишів до п'яти років колонії загального режиму за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами".