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У Росії студента засудили до 5 років колонії за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами"

У Росії студента засудили до 5 років колонії за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами"

Київ • УНН

 • 29766 перегляди

Студента в Росії засудили до п'яти років ув'язнення за нібито співпрацю з українськими спецслужбами, а також до додаткового року обмеження волі після звільнення. Його звинуватили в поширенні "проукраїнських матеріалів" і зборі місцевої військової розвідки.

Курганський обласний суд у рф засудив студента одного з місцевих вишів до п'яти років колонії загального режиму за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами". Про це повідомляє телеканал "Настоящее время", передає УНН.

Деталі

За інформацією, засудженого визнали винним у "співпраці на конфіденційній основі з іноземною організацією". Крім терміну у колонії, йому призначили рік обмеження волі після звільнення.

За версією обвинувачення, засуджений у березні минулого року зв'язався з представниками забороненої в Росії неназваної української організації та отримав "інструкції щодо здійснення диверсійної і підривної роботи".

Слідство стверджувало, що студента попросили поширювати "проукраїнські матеріали" та збирати адреси місцевих військових частин, військкоматів, підрозділів ФСБ, МВС та Росгвардії.

У ФСБ стверджують, що після затримання юнак зізнався у злочинах. Чи він визнав свою вину у суді, не повідомляється.

Правозахисний портал Медіазона вважає, що підсудний – 20-річний Максим Харитонов, якого у середині жовтня 2023 року затримали співробітники ФСБ.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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