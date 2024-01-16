У Росії студента засудили до 5 років колонії за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами"
Київ • УНН
Студента в Росії засудили до п'яти років ув'язнення за нібито співпрацю з українськими спецслужбами, а також до додаткового року обмеження волі після звільнення. Його звинуватили в поширенні "проукраїнських матеріалів" і зборі місцевої військової розвідки.
Курганський обласний суд у рф засудив студента одного з місцевих вишів до п'яти років колонії загального режиму за нібито "співпрацю з українськими спецслужбами". Про це повідомляє телеканал "Настоящее время", передає УНН.
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За інформацією, засудженого визнали винним у "співпраці на конфіденційній основі з іноземною організацією". Крім терміну у колонії, йому призначили рік обмеження волі після звільнення.
За версією обвинувачення, засуджений у березні минулого року зв'язався з представниками забороненої в Росії неназваної української організації та отримав "інструкції щодо здійснення диверсійної і підривної роботи".
Слідство стверджувало, що студента попросили поширювати "проукраїнські матеріали" та збирати адреси місцевих військових частин, військкоматів, підрозділів ФСБ, МВС та Росгвардії.
У ФСБ стверджують, що після затримання юнак зізнався у злочинах. Чи він визнав свою вину у суді, не повідомляється.
Правозахисний портал Медіазона вважає, що підсудний – 20-річний Максим Харитонов, якого у середині жовтня 2023 року затримали співробітники ФСБ.
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