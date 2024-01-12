ФСБ внесла "Російський добровольчий корпус" до списку терористичних організацій

"Російський добровольчий корпус" додано до списку терористичних організацій у росії. Про це йдеться на сайті ФСБ. Організація стала 50-ою у цьому списку, передає УНН.

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Рішення про визнання РДК терористичною організацією ухвалив 2-й Західний окружний військовий суд.

Як пишуть російські медіа, наприкінці листопада 2023 року Другий західний окружний військовий суд призначив довічне позбавлення волі засновнику РДК Денису Капустіну.

Росфінмоніторинг вніс Капустіна до переліку осіб та організацій, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму. У Росії Капустін оголошено у міжнародний розшук.

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