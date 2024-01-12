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29 березня, 17:57 • 115793 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 139502 перегляди

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29 березня, 10:47 • 171630 перегляди

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29 березня, 07:30 • 146713 перегляди

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28 березня, 18:00 • 136963 перегляди

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28 березня, 17:13 • 147487 перегляди

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28 березня, 16:27 • 147242 перегляди

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ФСБ внесла "Російський добровольчий корпус" до списку терористичних організацій

ФСБ внесла "Російський добровольчий корпус" до списку терористичних організацій

Київ • УНН

 • 31794 перегляди

ФСБ Росії класифікувала "Добровольчий корпус" як терористичну групу, зробивши його 50-м у своєму списку.

"Російський добровольчий корпус" додано до списку терористичних організацій у росії. Про це йдеться на сайті ФСБ. Організація стала 50-ою у цьому списку, передає УНН.

Деталі

Рішення про визнання РДК терористичною організацією ухвалив 2-й Західний окружний військовий суд.

Як пишуть російські медіа, наприкінці листопада 2023 року Другий західний окружний військовий суд призначив довічне позбавлення волі засновнику РДК Денису Капустіну.

Росфінмоніторинг вніс Капустіна до переліку осіб та організацій, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму. У Росії Капустін оголошено у міжнародний розшук.

Операції РДК та ЛСР на бєлгородщині: Уперше рф визнали втрати29.06.23, 05:34 • 1071637 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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