ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" в список террористических организаций

"Русский добровольческий корпус" добавлен в список террористических организаций в россии. Об этом говорится на сайте ФСБ. Организация стала 50-й в этом списке, передает УНН.

Детали

Решение о признании РДК террористической организацией принял 2-й Западный окружной военный суд.

Как пишут российские медиа, в конце ноября 2023 года Второй западный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы основателю РДК Денису Капустину.

Росфинмониторинг внес Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В России Капустин объявлен в международный розыск.

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