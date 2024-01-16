В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

Курганский областной суд в РФ приговорил студента одного из местных вузов к пяти годам колонии общего режима за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами". Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", передает УНН.

Детали

По информации, осужденного признали виновным в "сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией". Кроме срока в колонии, ему назначили год ограничения свободы после освобождения.

По версии обвинения, осужденный в марте прошлого года связался с представителями запрещенной в России неназванной украинской организации и получил "инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы".

Следствие утверждало, что студента попросили распространять "проукраинские материалы" и собирать адреса местных воинских частей, военкоматов, подразделений ФСБ, МВД и Росгвардии.

В ФСБ утверждают, что после задержания юноша признался в преступлениях. Признал ли он свою вину в суде, не сообщается.

Правозащитный портал Медиазона считает, что подсудимый - 20-летний Максим Харитонов, которого в середине октября 2023 года задержали сотрудники ФСБ.

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