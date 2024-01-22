Буданов заявляє про відсутність доказів смерті пригожина

Немає жодного доказу, що ватажок "вагнерівців" євген пригожин мертвий, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times, передає УНН.

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За його словами, росії допомагають поповнили лави військових для війни в Україні наймані групи. Зокрема, представники ПВК "вагнер", яка була заснована євгеном пригожиним.

"вагнер існує", - сказав Буданов, відкидаючи повідомлення про те, що ПВК було розформовано.

"А якщо говорити про пригожина, то я б не поспішав із висновками", - сказав він, посилаючись на повідомлення про загибель пригожина в авіакатастрофі торік.

Я не кажу, що він не помер або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу, що він мертвий - заявив Буданов.

Нагадаємо

23 серпня літак на якому перебував ватажок "вагнерівців" євгеній пригожин розбився у тверській області. Жертвами авіакатастрофи стали всі десять людей, які перебували на борту.

27 серпня слідчий комітет росії підтвердив смерть власника пвк "вагнер" євгенія пригожина в авіакатастрофі у тверській області рф.

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