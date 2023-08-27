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У росії офіційно підтвердили смерть пригожина

У росії офіційно підтвердили смерть пригожина

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідчий комітет росії підтверджує смерть власника пвк "вагнер" євгенія пригожина в авіакатастрофі у тверській області рф, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ск рф, упізнання загиблих під час аварії літака в тверській області рф завершено, серед них - пригожин.

За результатами проведення молекулярно-генетичних експертиз особи всіх 10 загиблих встановлено, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі, ідеться в аудіокоментарі керівника управління взаємодії зі ЗМІ ск рф світлани петренко.

Доповнення

Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.

24 серпня у росії почала з'являтися суперечлива інформація щодо упізнання тіла пригожина.

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