У росії почала з'являтися суперечлива інформація щодо упізнання тіл пригожина та уткіна

Деталі

"Джерело ВЧК-ОГПУ повідомило, що тіло євгенія пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів пвк "вагнер". Головною прикметою стала відсутність пальця. Також за ростом та татуюванням у морзі було упізнано другого ватажка "вагнера" дмитра уткіна", - ідеться у повідомленні.

Однак, дещо раніше росвидання "Фонтанка" з посиланням на джерела повідомило, що ьіла загиблих, у тому числі імовірне тіло пригожина, нібито "не піддаються візуальному впізнанню" через те, що сильно постраждали після катастрофи. "Проте за непрямими ознаками фахівці таки кажуть, що пригожин серед загиблих. Точніше це встановить експертиза", - пише "Фонтанка".

А згодом Baza повідомила, що "жодне з тіл загиблих в авіакатастрофі літака євгенія пригожина наразі не впізнано". "Тіла сильно обгоріли. Крім того, багато частин тіл було відірвано під час аварії. За даними джерел "Бази", біологічний матеріал загиблих відправили до москви на генетичну експертизу", - вказує телеграм-канал.

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З'явилися й деталі щодо розслідування.

Як пише 112, російські слідчі допитають усіх, хто мав доступ до ангару, де ремонтували бізнес-джет пригожина.

Так, перевіряється версія про вибуховий пристрій на борту. Як зазначається, коло осіб, які могли його закласти, дуже обмежене. Нині їх усіх силовики викликають на бесіду. Як стало відомо ЗМІ, перед останнім вильотом Embraer Legacy 10 днів простояв на ремонті. Другий пілот рустам карімов напередодні катастрофи прилетів із петербурга, щоб забрати борт і вилетіти назад із групою пасажирів, куди входили пригожин і уткін. Саме в ремонтному ангарі закласти вибухівку було найпростіше, вказує телеграм-канал.

Повідомляється у телеграм-маналі ВЧК-ОГПУ, що у справі про аварію літака пригожина з'явився і перший підозрюваний.

За даними телеграм-каналу, це Артем Степанов, нібито особистий пілот пригожина і колишній засновник компанії-власника борту "МНТ Аеро", що розбився. Степанов мав доступ до літака бізнесмена. Правоохоронці рф шукають його, але не можуть знайти, стверджує канал. Степанов, за словами його брата, перед аварією джета засновника пвк "вагнер" поїхав на Камчатку і там нібито "третій день у поході та без зв'язку".

SHOT з посиланням на джерело пише, що "вибуховий пристрій на літаку пригожина було закладено у відсік шасі - це одна з версій слідства".

Як пише телеграм-канал, за попередніми даними, саме в районі шасі і стався вибух у небі - у результаті відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор, через це бізнес-джет різко набирав висоту, а потім пішов у штопор. Від вибухової розгерметизації всі, хто знаходився на борту, миттєво знепритомніли, тому пілоти не змогли доповісти про НП. У будь-якому випадку, без крила та стабілізатора врятувати судно не уявлялося можливим, вказує телеграм-канал.

Саме через підрив у небі хвостова частина літака впала за п'ять кілометрів від фюзеляжу, зазначає SHOT.

Наразі версія з вибуховим пристроєм у шасі перевіряється. У шереметьєво введено особливе розпорядження - всіх співробітників служби безпеки виведено на роботу, викликано з вихідних та відпусток, додає SHOT.

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При цьому безпековий кореспондент ВВС Френк Гарднер вказав в Х, що "джерела в обороні Великої Британії повідомили BBC: літак пригожина, швидше за все, збила російська розвідка фсб. Імовірно, посилить позиції ворогів пригожина: шойгу і герасимова".

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у мнс росії повідомили, що у тверській області в рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, усі вони загинули.

росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.