В россии начала появляться противоречивая информация об опознании тел пригожина и уткина

Детали

"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что тело евгения пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров чвк "вагнер". Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировкам в морге был опознан второй главарь "вагнера" дмитрий уткин", - говорится в сообщении.

Однако, несколько ранее росиздание "Фонтанка" со ссылкой на источники сообщило, что тела погибших, в том числе предполагаемое тело пригожина, якобы "не поддаются визуальному опознанию" из-за того, что сильно пострадали после катастрофы. "Однако по косвенным признакам специалисты таки говорят, что пригожин среди погибших. Точнее это установит экспертиза", - пишет "Фонтанка".

А позже Baza сообщила, что "ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета евгения пригожина пока не опознано". "Тела сильно обгорели. Кроме того, многие части тел были оторваны во время аварии. По данным источников "Базы", биологический материал погибших отправили в москву на генетическую экспертизу", - указывает телеграм-канал.

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Появились и детали по расследованию.

Как пишет 112, российские следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару, где ремонтировали бизнес-джет пригожина.

В частности, проверяется версия о взрывном устройстве на борту. Как отмечается, круг лиц, которые могли его заложить, очень ограничен. Сейчас их всех силовики вызывают на беседу. Как стало известно СМИ, перед последним вылетом Embraer Legacy 10 дней простоял на ремонте. Второй пилот Рустам Каримов накануне катастрофы прилетел из петербурга, чтобы забрать борт и вылететь обратно с группой пассажиров, куда входили пригожин и уткин. Именно в ремонтном ангаре заложить взрывчатку было проще всего, указывает телеграм-канал.

Сообщается в телеграм-манале ВЧК-ОГПУ, что в деле о крушении самолета пригожина появился и первый подозреваемый.

По данным телеграм-канала, это Артем Степанов, якобы личный пилот пригожина и бывший учредитель компании-владельца разбившегося борта "МНТ Аэро". Степанов имел доступ к самолету бизнесмена. Правоохранители рф ищут его, но не могут найти, утверждает канал. Степанов, по словам его брата, перед крушением джета основателя чвк "вагнер" уехал на камчатку и там якобы "третий день в походе и без связи".

SHOT со ссылкой на источник пишет, что "взрывное устройство на самолете пригожина было заложено в отсек шасси - это одна из версий следствия".

Как пишет телеграм-канал, по предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе - в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за чего бизнес-джет резко набирал высоту, а затем ушел в штопор. От взрывной разгерметизации все, кто находился на борту, мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным, указывает телеграм-канал.

Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа, отмечает SHOT.

В настоящее время версия со взрывным устройством в шасси проверяется. В шереметьево введено особое распоряжение - все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны из выходных и отпусков, добавляет SHOT.

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При этом корреспондент ВВС по безопасности Фрэнк Гарднер указал в Х, что "источники в обороне Великобритании сообщили BBC: самолет пригожина, скорее всего, сбила российская разведка фсб. Предположительно, усилит позиции врагов пригожина: шойгу и герасимова".

Контекст

В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мчс россии сообщили, что в тверской области в рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.

росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя евгения пригожина.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что основатель чве "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.