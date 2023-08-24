Незадовго до аварії літака з пригожиним путін їздив у штаб у ростов - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. За пару днів до аварії бізнес-джеку голови пвк “вагнер” євгена пригожина президент володимир путін поїхав до штабу південного військового округу в ростові-на-дону. Свій візит він здійснив для демонстрації влади і стабільності роботи вищого військового командування рф, йдеться у звіті на основі розвідданих Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
Цитата
“19 серпня 2023 року президент володимир путін здійснив унікальний візит до штабу південного військового округу в ростові-на-дону, приблизно за 160 км від лінії фронту. У ньому розміщений штаб, який керує війною в Україні”, - йдеться у повідомленні.
Там путін провів зустріч з вищим офіцерським складом, в тому числі з начальником генерального штабу, генералом валерієм герасимовим, який продовжує командувати війною в Україні.
Зазначається, що група “вагнера” ненадовго захопила штаб у червні 2023 року.
“путін, найімовірніше, хоче продемонструвати свою владу і показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі”, - відзначили у британській розвідці.
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Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи вагнера євген пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник пригожина − дмитро уткін із позивним "вагнер".
Про смерть пригожина повідомили президента США Джо Байдена. У Білому домі заявили, що вони не здивовані смертю пригожина.