Незадолго до крушения самолета с пригожиным путин ездил в штаб в ростов - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. За пару дней до аварии бизнес-джека главы пвк “вагнер” евгения пригожина президент владимир путин поехал в штаб южного военного округа в ростове-на-дону. Свой визит он совершил для демонстрации власти и стабильности работы высшего военного командования рф, говорится в отчете на основе разведданных Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
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“19 августа 2023 года президент Владимир Путин совершил уникальный визит в штаб южного военного округа в ростове-на-дону, примерно в 160 км от линии фронта. В нем размещен штаб, который руководит войной в Украине”, - говорится в сообщении.
Там путин провел встречу с высшим офицерским составом, в том числе с начальником генерального штаба, генералом валерием герасимовым, который продолжает командовать войной в Украине.
Отмечается, что группа “вагнера” ненадолго захватила штаб в июне 2023 года.
“Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме”, - отметили в британской разведке.
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Контекст
В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в тверской области россии разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы вагнера евген пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель пригожина − дмитрий уткин с позывным "вагнер".
О смерти пригожина сообщили президенту США Джо Байдену. В Белом доме заявили, что они не удивлены смертью пригожина.