Вони давно "їдять" один одного - Юсов про ліквідацію пригожина та його поплічників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що аварія літака засновника російської приватної військової кампанії "вагнер" євгенія пригожина – це зумисний терористичний акт, адже у рф вже давно "їдять" один одного. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Їдять один одного вони давно вже і в різний спосіб. Когось варять на повільному вогні, когось смажать швидко, а когось їдять сирим, просто солять. Насправді, припускати ймовірність якоїсь випадкової аварії може хіба що російська пропаганда. Зрозуміло, що це зумисний терористичний акт, або ураження ззовні, або всередині. Це ліквідація низки осіб», - сказав Юсов.
Він зазначив, що ще раз всі побачили ціну слова колективного путіна.
«Смерть пригожина потребує ретельної перевірки», - додав Юсов.
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у мнс росії повідомили, що у тверській області в рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, усі вони загинули.
росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.
Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.