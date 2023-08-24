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Они давно "едят" друг друга - Юсов о ликвидации пригожина и его приспешников

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что крушение самолета основателя российской частной военной кампании "вагнер" евгения пригожина – это умышленный террористический акт, ведь в рф уже давно "едят" друг друга. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Едят друг друга они давно уже и разными способами. Кого-то варят на медленном огне, кого-то жарят быстро, а кого-то едят сырым, просто солят. На самом деле, предполагать вероятность какой-то случайной аварии может разве что российская пропаганда. Понятно, что это умышленный террористический акт, или поражение извне, или внутри. Это ликвидация ряда лиц», - сказал Юсов.

Он отметил, что еще раз все увидели цену слова коллективного путина.

«Смерть пригожина требует тщательной проверки», - добавил Юсов.

Контекст

В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мчс россии сообщили, что в тверской области в рф упал частный самолет, на борту были 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.

росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя евгения пригожина. 

Позже российские СМИ сообщили, что основатель чвк "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли при крушении самолета в тверской области россии.

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